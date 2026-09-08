Экс-главе наблюдательного совета Сенс Банка Гладышенко назначили 7 млн ​​грн залога Сегодня 15:58 — Фондовый рынок

Высший антикоррупционный суд избрал бывшему председателю наблюдательного совета Сенс Банка Николаю Гладышенко, фигурирующему в деле «Форест Гамп», меру пресечения в виде залога 7 миллионов гривен.

Об этом стало известно по трансляции заседания ВАКС 8 сентября.

Прокурор просил отправить Гладышенко под стражу с возможностью внесения залога в размере 150 миллионов гривен. По данным САП, Гладышенко со стороны Сенс Банка контролировал, чтобы не было препятствий с внесением залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко.

Теперь у Гладишенко есть пять дней, чтобы внести залог. Если он этого не сделает, прокурор будет ходатайствовать о более суровой мере пресечения.

Кроме того, отныне Гладышенко обязан прибывать к детективу, прокурору и в суд, сообщать об изменении места работы или проживания, не выезжать из Киева, сдать загранпаспорта и воздержаться от общения с другими фигурантами дела «Форест Гамп».

19 августа НАБУ и САП заявили, что разоблачили преступную схему, которая организовала легализацию 150 миллионов гривен.

Новая операция НАБУ касается 150 млн гривен, которые внесли в качестве залога за Галущенко. Главное из дела по уплате залога за одного из фигурантов дела «Мидас» — экс-министра энергетики Германа Галущенко.

По версии следствия, в начале июня участники схемы получили фактический контроль над Сенс Банком и начали использовать его для легализации денег. Им объявлено подозрение в легализации денег, полученных преступным путем.

theБабель По материалам:

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