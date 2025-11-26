0 800 307 555
ру
Криминал
23
У НАБУ две версии, откуда взялись пачки наличных в деле «Мидас»
Пачки наличных могли попасть к злоумышленникам либо контрабандой, либо прямо из банковского хранилища. При этом большие суммы наличных средств попали в офис преступной организации «Мидас», несмотря на все банковские регуляции.
Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике заявил глава НАБУ Семен Кривонос.
«Вы видели те кучи наличных средств. Есть два пути попадания денег — либо контрабандой, либо из банковского хранилища. Вопреки банковским регуляциям, они попали в этот офис преступной организации», — отмечает глава НАБУ.
Он выразил сомнения, что столь масштабную коррупционную схему можно было тщательно скрывать от контролирующих органов.
«Функционирование столь огромного офиса легализации преступных доходов не могло быть незамеченным ни банковским мониторингом, ни службой финансового мониторинга», — говорит Кривонос.
По его словам, даже сейчас некоторые государственные учреждения работают слишком медленно и могут тормозить следственные действия.
«Мы до сих пор не получили соответствующие отчеты от финансового мониторинга. Он должен ускориться в проработке наших запросов», — добавляет глава НАБУ.

Операция «Мидас»

НАБУ и САП разоблачили деятельность преступной организации, в состав которой входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы, известный в медиа бизнесмен, другие лица. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на деятельность стратегических предприятий государственного сектора, в частности, АО «НАЭК «Энергоатом», получение неправомерной выгоды и отмывание средств.
Как мы сообщали ранее, детективы задержали пять человек, еще семь сообщили о подозрении. Среди них:
  • бизнесмен — руководитель преступной организации;
  • бывший советник министра энергетики;
  • исполнительный директор по физической защите и безопасности АО НАЭК «Энергоатом»;
  • четыре «сотрудника» бэк-офиса по легализации средств.
Также Finance.ua сообщал, что аналитики YouControl проанализировали открытые данные по Тимуру Миндичу и Александру Цукерману, против которых 13 ноября президент ввел санкции сроком на три года, и выяснили, каким бизнесом они владеют в Украине.
Деньги
Payment systems