С экс-руководителя налоговой взыщут пять миллионов гривен — детали

Криминал
67
Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы более чем на 5,3 млн грн, которыми пользуется семья бывшего руководителя одесской налоговой.
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также Государственное бюро расследований.
«21 ноября 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, которыми пользовалась семья бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области», — говорится в сообщении САП.
САП и ГБР не называют фамилию экс-руководителя налоговой, но по данным ЭП, речь идет о бывшем руководителе одесской налоговой Руслане Хване.
Необоснованными активами признали автомобили «Toyota Land Cruiser 200», 2018 года выпуска и «Audi RSQ8», 2020 года выпуска, приобретенные за 300 тыс. грн и 1,4 млн грн соответственно. Однако рыночная стоимость этих автомобилей значительно выше — более 5,3 млн грн.
«Впоследствии семья экс-чиновника продала одно транспортное средство — «Audi» (по рыночной стоимости), а за полученные средства приобрела другое — «BMW X7 xDrive», — сообщает прокуратура.
«Проанализировав доходы и расходы бывшего чиновника и его семьи, НАПК установило невозможность приобрести указанное движимое имущество за счет законных источников», — сообщили в НАПК.
«Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и частично удовлетворил иск, взыскав в доход государства автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и часть стоимости автомобиля Audi в сумме 2,8 млн грн», — сообщает прокуратура.
Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста, указано в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
