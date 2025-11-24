С экс-руководителя налоговой взыщут пять миллионов гривен — детали Сегодня 17:12 — Криминал

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы более чем на 5,3 млн грн, которыми пользуется семья бывшего руководителя одесской налоговой.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, а также Государственное бюро расследований.

«21 ноября 2025 года коллегия судей ВАКС частично удовлетворила иск прокурора САП о признании необоснованными активов, которыми пользовалась семья бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области», — говорится в сообщении САП.

САП и ГБР не называют фамилию экс-руководителя налоговой, но по данным ЭП, речь идет о бывшем руководителе одесской налоговой Руслане Хване.

Необоснованными активами признали автомобили «Toyota Land Cruiser 200», 2018 года выпуска и «Audi RSQ8», 2020 года выпуска, приобретенные за 300 тыс. грн и 1,4 млн грн соответственно. Однако рыночная стоимость этих автомобилей значительно выше — более 5,3 млн грн.

«Впоследствии семья экс-чиновника продала одно транспортное средство — «Audi» (по рыночной стоимости), а за полученные средства приобрела другое — «BMW X7 xDrive», — сообщает прокуратура.

«Проанализировав доходы и расходы бывшего чиновника и его семьи, НАПК установило невозможность приобрести указанное движимое имущество за счет законных источников», — сообщили в НАПК.

«Заслушав доводы сторон, суд согласился с позицией прокурора САП и частично удовлетворил иск, взыскав в доход государства автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и часть стоимости автомобиля Audi в сумме 2,8 млн грн», — сообщает прокуратура.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста, указано в сообщении.

Економічна Правда По материалам:

