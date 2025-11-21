В Британии разоблачили сеть отмывания денег, связанную с обходом санкций россией Вчера 17:17 — Криминал

Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью (NCA) сообщило, что разоблачило российскую сеть по отмыванию денег на миллиард долларов, которая действовала по всей Британии и была направлена ​​на помощь рф в обходе западных санкций.

Об этом сообщает Reuters.

NCA сообщило, что работавшая по всей стране сеть по отмыванию денег объемом в миллиарды долларов приобрела контрольный пакет акций киргизского банка. Это позволило организаторам уклоняться от санкций и поддерживать российскую войну против Украины.

В декабре прошлого года Великобритания и Министерство финансов США обратили внимание на сети TGR и Smart. Их считают инструментом, помогающим состоятельным россиянам обходить санкции. Лондон заявил, что эти структуры отмывали деньги для наркоторговцев, криминальных группировок и российских спецслужб через схемы обмена наличных денег на криптовалюту.

В рамках глобальной операции силовые структуры Британии, США, Франции, Испании, Ирландии и других стран уже задержали 128 человек. В Британии конфисковано более 25 миллионов фунтов в наличных и криптовалюте. Санкции против участников этих сетей США ввели еще в декабре прошлого года. Их действия были направлены на помощь российским элитам в обходе ограничений после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

По данным NCA, сеть TGR связана с покупкой контрольного пакета акций Keremet Bank. Этот банк в Кыргызстане находится под санкциями США. Министерство финансов США заявляло в январе, что продажа пакета акций была попыткой создать хаб для обхода санкций, который обеспечивал российские торговые операции.

Keremet Bank ранее сообщал, что обжалует это решение.

Британские и американские правоохранители считают, что доля в банке принадлежала компании, связанной с Георгием Росси, который является гражданином Украины и находится под санкциями США. Следствие считает, что он возглавляет TGR. Reuters не смогло с ним связаться.

NCA отмечает, что через Keremet Bank могли проходить трансграничные платежи для компаний, работающих в российской оборонной, авиационной и технологической сферах.

