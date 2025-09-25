В Европе разоблачили сеть отмывания денег через торговлю золотом — изъяли 100 килограммов слитков
Правоохранители Франции и Италии при поддержке Евроюста и Европола разоблачили две связанные преступные группы, которые занимались наркоторговлей и отмыванием денег через торговлю золотыми слитками.
Об этом сообщает Евроюст.
«Совместная французско-итальянская следственная группа разоблачила две преступные сети, причастные к наркоторговле и масштабному отмыванию средств. Одна из групп отмывала деньги для другой, а также других преступников, используя сложные схемы торговли золотом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе операции задержали 12 человек, изъяли почти 100 кг золота, наличные деньги, роскошные автомобили и дорогие часы на сумму около 8 млн евро.
Расследование установило, что одна из групп, возглавляемая выходцами из Сирии и Египта, действовала на севере Италии. Она обеспечивала отмывание средств через международные переводы и обмен наличными на золотые слитки.
Кроме того, подозреваемые занимались наркотрафиком, перевозя запрещенные вещества в автомобилях с тайниками. По оценкам следствия, их нелегальные доходы достигли не менее 30 млн евро.
В рамках операции были проведены обыски 25 объектов во Франции и Италии.
Поделиться новостью
Также по теме
В Европе разоблачили сеть отмывания денег через торговлю золотом — изъяли 100 килограммов слитков
Два экс-руководителя газораспределительной компании разворовали государственный газ более чем на 138 млн грн
Правоохранители нашли связь с российским букмекером в схеме по растрате имущества украинского банка
Мошенники под видом «юристов» украли более 186 млн грн у граждан из Азии и ЕС
В Житомирской области остановили незаконную добычу песка на военном полигоне
В МВД предупредили о мошенниках, которые продают авто: как распознать обман