0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Европе разоблачили сеть отмывания денег через торговлю золотом — изъяли 100 килограммов слитков

Криминал
13
Правоохранители Франции и Италии при поддержке Евроюста и Европола разоблачили две связанные преступные группы, которые занимались наркоторговлей и отмыванием денег через торговлю золотыми слитками.
Об этом сообщает Евроюст.
«Совместная французско-итальянская следственная группа разоблачила две преступные сети, причастные к наркоторговле и масштабному отмыванию средств. Одна из групп отмывала деньги для другой, а также других преступников, используя сложные схемы торговли золотом», — говорится в сообщении.
В Европе разоблачили сеть отмывания денег через торговлю золотом — изъяли 100 килограммов слитков
Отмечается, что в ходе операции задержали 12 человек, изъяли почти 100 кг золота, наличные деньги, роскошные автомобили и дорогие часы на сумму около 8 млн евро.
Расследование установило, что одна из групп, возглавляемая выходцами из Сирии и Египта, действовала на севере Италии. Она обеспечивала отмывание средств через международные переводы и обмен наличными на золотые слитки.
Кроме того, подозреваемые занимались наркотрафиком, перевозя запрещенные вещества в автомобилях с тайниками. По оценкам следствия, их нелегальные доходы достигли не менее 30 млн евро.
В рамках операции были проведены обыски 25 объектов во Франции и Италии.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems