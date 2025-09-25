В Европе разоблачили сеть отмывания денег через торговлю золотом — изъяли 100 килограммов слитков Сегодня 20:40 — Криминал

Правоохранители Франции и Италии при поддержке Евроюста и Европола разоблачили две связанные преступные группы, которые занимались наркоторговлей и отмыванием денег через торговлю золотыми слитками.

Об этом сообщает Евроюст.

«Совместная французско-итальянская следственная группа разоблачила две преступные сети, причастные к наркоторговле и масштабному отмыванию средств. Одна из групп отмывала деньги для другой, а также других преступников, используя сложные схемы торговли золотом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе операции задержали 12 человек, изъяли почти 100 кг золота, наличные деньги, роскошные автомобили и дорогие часы на сумму около 8 млн евро.

Расследование установило, что одна из групп, возглавляемая выходцами из Сирии и Египта, действовала на севере Италии. Она обеспечивала отмывание средств через международные переводы и обмен наличными на золотые слитки.

Кроме того, подозреваемые занимались наркотрафиком, перевозя запрещенные вещества в автомобилях с тайниками. По оценкам следствия, их нелегальные доходы достигли не менее 30 млн евро.

В рамках операции были проведены обыски 25 объектов во Франции и Италии.

