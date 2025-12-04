0 800 307 555
Завладели более 2 млн грн под видом поставки дронов для ВСУ — детали

Криминал
Трое фигурантов, находясь в сговоре, размещали в интернете объявления о продаже квадрокоптеров, однако после перевода средств заказчиками исчезали, так и не отправив товар. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Разоблачили преступную схему следователи Подольского управления полиции г. Киева при сопровождении оперативных работников и процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры столицы.
По данным следствия, 30-летняя предпринимательница в сговоре со своей матерью и знакомым мужчиной в специализированных Telegram-каналах предлагала поставку квадрокоптеров DJI Mavic.
После получения денег за товар на счета фиктивно созданных ФЛП, «бизнесмены» исчезали, не поставив заказчикам оплаченные квадрокоптеры.
«Задокументировано, что по такой схеме трое сообщников обманули волонтера более чем на 500 тыс. грн, «продав» ему несуществующие беспилотные летательные аппараты.
Впоследствии двое из вышеупомянутых «предпринимателей» завладели еще более 1,5 млн грн средств предприятия, которое хотело закупить дроны для передачи военным", — отметила следователь отдела Анастасия Бойко.
Женщине и мужчине 30-ти и 28 лет следователи заочно объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество) в крупных размерах, совершенное в условиях действия военного положения, по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно.
53-летней киевлянке, участвовавшей в схеме по присвоению 500 тыс. грн, объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в больших размерах. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает строжайшее наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
