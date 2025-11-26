Суд наказал экс-бухгалтера «Укрпатента» за растрату 250 миллионов гривен Сегодня 17:38 — Криминал

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о наказании бывшего главного бухгалтера «Укрпатента», признав ее виновной в пособничестве хищению более 250 миллионов гривен, использованных под видом закупки амуниции для Вооруженных Сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на дело № 991/10421/25 в Едином государственном реестре судебных решений.

Приговор был вынесен 13 ноября 2023 года после заключения соглашения о признании виновности.

Следствие обнаружило, что злоумышленники создали преступную схему во время полномасштабного вторжения, в которой участвовали чиновники, включая генерального директора «Укрпатента».

По данным следствия, преступный сговор возник в мае-июне 2022 года — в первые месяцы полномасштабного вторжения. В группу входили генеральный директор «Укрпатента», исполняющая обязанности госсекретаря Министерства экономики, главный бухгалтер госпредприятия и руководитель благотворительной организации «Дыхание милосердия».

Чиновники подделали документы, в том числе письма от Министерства обороны, и внесли изменения в финансовый план предприятия. Это позволило им перечислить 250 991 939 гривен со счетов «Укрпатента» на счет благотворительного фонда якобы для закупки баллистических жилетов для ВСУ. Деньги, собранные как сборы за действия по охране интеллектуальной собственности, исчезли, а амуниция закуплена не была.

Роль главного бухгалтера заключалась в подготовке измененного финплана, оформлении платежных поручений и подписании финансовых документов цифровой подписью.

Среди незаконных действий были подделаны документы, включая письма Министерства обороны о разрешении перечисления денег на счет благотворительного фонда. На самом деле амуниция не была приобретена, а деньги исчезли.

Обвиняемая признала свою вину и согласилась свидетельствовать против других участников схемы, а суд назначил ей два года лишения свободы с лишением права на выполнение определенных функций на три года.

Суд назначил ей наказание: 2 года лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, на 3 года. Также конфискованы 2 земельных участка в Луганской области.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск государственного предприятия «Цифровое» (правопреемник пострадавшего предприятия). С экс-бухгалтера госпредприятия взыскано более 296 млн грн материального ущерба. Также она должна выплатить государству 200 тыс. грн. возмещения в рамках соглашения и более 80 тыс. грн за проведение экспертиз.

До вступления приговора в законную силу осужденная будет находиться под личным обязательством.

