Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
Чешская компания Reactive Drone продала Украине китайские дроны по цене, которая в 20 раз превышала закупочную. При этом фирма не захотела платить налог и большую часть заработанного отправила на китайские счета.
Об этом пишет irozhlas со ссылкой на расследование Radiožurnal.
«В частности, за два года она приобрела дроны примерно на 36 млн крон и продала их украинской армии за 692 млн крон ($28 млн)», — пишут журналисты со ссылкой на источник.
Официальная штаб-квартира компании Reactive Drone находится в жилом доме в одном из районов Праги. Ни один из опрошенных жильцов дома не знает ни представителя компании, ни названия фирмы.
По данным полиции, компания не хотела платить налог на прибыль и большую часть денег, а именно 638 млн крон, перевела на китайские счета. Ущерб государству в размере 130 млн крон, вероятно, еще возрастет. Со счетов компании уже изъяли около 384 млн крон.
«Учитывая, что были изъяты средства в размере сотен миллионов крон, ущерб, нанесенный государственному бюджету, будет возмещен в полном объеме», — говорится в пресс-релизе полиции.
Руководитель компании оказался под стражей, а его соучастница бухгалтер находится под следствием на свободе. Причина столь высокой наценки на дроны для ВСУ непонятна.
