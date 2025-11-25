Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже Сегодня 11:12 — Криминал

Чешская компания Reactive Drone продала Украине китайские дроны по цене, которая в 20 раз превышала закупочную. При этом фирма не захотела платить налог и большую часть заработанного отправила на китайские счета.

Об этом пишет irozhlas со ссылкой на расследование Radiožurnal.

«В частности, за два года она приобрела дроны примерно на 36 млн крон и продала их украинской армии за 692 млн крон ($28 млн)», — пишут журналисты со ссылкой на источник.

Официальная штаб-квартира компании Reactive Drone находится в жилом доме в одном из районов Праги. Ни один из опрошенных жильцов дома не знает ни представителя компании, ни названия фирмы.

По данным полиции, компания не хотела платить налог на прибыль и большую часть денег, а именно 638 ​​млн крон, перевела на китайские счета. Ущерб государству в размере 130 млн крон, вероятно, еще возрастет. Со счетов компании уже изъяли около 384 млн крон.

«Учитывая, что были изъяты средства в размере сотен миллионов крон, ущерб, нанесенный государственному бюджету, будет возмещен в полном объеме», — говорится в пресс-релизе полиции.

Руководитель компании оказался под стражей, а его соучастница бухгалтер находится под следствием на свободе. Причина столь высокой наценки на дроны для ВСУ непонятна.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.