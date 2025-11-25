0 800 307 555
ру
Бывший владелец банка присвоил более 80 млн грн вкладчиков: как работала схема

Криминал
Бывший владелец банка присвоил более 80 млн грн вкладчиков: как работала схема
Национальная полиция Украины разоблачила преступную организацию, присвоившую почти 90 миллионов гривен вкладчиков банка.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Обвиняемые и схема присвоения средств

Среди обвиняемых — владелец обанкротившегося коммерческого банка — бывший министр угольной промышленности Украины, заместитель министра топлива и энергетики Украины, а также бывший народный депутат Украины.
Отмечается, что владелец банка специально приобрел финансовое учреждение для осуществления своего преступного умысла. В афере он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и регистраторов. Под руководством организатора они регистрировали в госреестре вещных прав недвижимое имущество, якобы находящееся в центральных районах Киева и Харькова. Эти несуществующие объекты стали предметом залога на выдачу кредитов в общей сумме более 100 млн грн.

Использование средств банка

За эти деньги, принадлежавшие вкладчикам банка, участники преступной организации финансировали собственные бизнес-проекты по строительству заводов и ТЭЦ, операционной деятельности угольной шахты, приобретение элитных автомобилей и недвижимости.
В то же время, работники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества. Такие действия привели к тому, что в 2021 году банк признали неплатежеспособным.

Расследование и подозрения

Правоохранители установили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации. В январе 2025 года на основании собранных доказательств следователи объявили о подозрениях причастным к махинациям лицам.
В настоящее время обвинительный акт в отношении 21 участника преступной организации был направлен в суд. По другим подозреваемым расследование остановлено в связи с их розыском.
Действия обвиняемых квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
  • ч. 1 и 3 ст. 255 (создание, руководство и участие в преступной организации);
  • ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог);
  • ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем).
Для возмещения причиненного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2 000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных авто, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале аффилированных с фигурантами.
За совершенное подозреваемым может грозить до 12 лет с конфискацией имущества.
Payment systems