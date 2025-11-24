Правоохранители задержали взяточников из Гоструда, которые вымогали деньги за безвозмездные услуги Сегодня 18:30 — Криминал

Правоохранители задержали взяточников из Гоструда, которые вымогали деньги за безвозмездные услуги, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований разоблачило схему поборов в сфере охраны труда, организованную руководителем Юго-Западного межрегионального управления Гоструда. К сделке были привлечены начальник управления инспекционной деятельности, его заместитель и руководитель частной структуры, ответственный за обучение предпринимателей.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Детали дела

Чиновники, работающие на территории Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей, требовали деньги за бесплатные услуги по обучению по охране труда. Работникам предприятий выдавали удостоверения без фактического прохождения курсов. Отдельно они брали плату за регистрацию деклараций разрешений на выполнение работ повышенной опасности. По закону эти разрешения выдаются бесплатно в течение 5 дней.

Для этого фигуранты использовали определенные экспертные организации. Если предприниматель выбирал другую структуру, должностные лица искусственно затягивали рассмотрение документов на месяцы. Обращение к «нужной» организации обеспечивало получение разрешения примерно за неделю.

Следствие установило, что участники схемы придумывали проведение проверок, которые в период военного положения не предусмотрены. Предпринимателям сообщали, что они включены в план, после чего требовали деньги за отсутствие инспекций. Это создавало дополнительное направление систематического получения средств.

Чиновники также получали деньги за сокрытие несчастных случаев, неоформленных работников и других нарушений. Предпринимателям предлагали выбор между официальным штрафом, который мог составить миллионы гривен, и неофициальным решением вопроса за 10−100 тыс. грн.

Сколько заработали чиновники

По данным следствия, за 2025 год чиновники получили сотни тысяч гривен неправомерной выгоды от предпринимателей. Досудебное расследование продолжается, так что суммы взяток могут достигать нескольких миллионов гривен.

Наказание

Глава управления, двое его подчиненных и руководитель частного предприятия уведомлены о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом, в сочетании с вымогательством, и по ч. 3 ст. 369 УК — предложение или предоставление неправомерной выгоды.

Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения, конфискацию имущества и запрет занимать государственные должности.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 40 обысков в трех областях — в квартирах и транспортных средствах фигурантов, на предприятиях, а также в помещениях Гоструда. Изъяты документы, средства и другие материалы, которые могут стать вещественными доказательствами в уголовном производстве.

