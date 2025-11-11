Бывшему замминистру соцполитики объявили подозрение в растрате 23 млн грн Сегодня 17:15 — Криминал

Служба безопасности Украины и Национальная полиция сообщили о подозрении бывшему заместителю министра социальной политики Украины, который сейчас является действующим советником действующего министра, за служебную халатность, нанесшую ущерб государству на сумму более 23 млн грн.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Ущерб при создании системы «E-Social»

По материалам дела, фигурант растратил государственные средства на введение электронных услуг для населения. В частности, речь идет о бюджетном ущербе более 23 млн грн при запуске единой информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения — «E-Social».

По материалам дела, будучи заместителем министра, чиновник заключил договор с консорциумом на разработку вышеназванного программного обеспечения, но не проконтролировал процесс проверки документов, которые подали подрядчики для участия в тендере.

В дальнейшем это привело к тому, что предприниматели получили от государства денежные средства, но не выполнили полный объем работ, определенных контрактом.

Наказание

На основании собранных доказательств экс-заместителю министра сообщено о подозрении ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая за собой тяжкие последствия). Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному использованию государственных средств.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.