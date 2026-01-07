В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы Сегодня 09:24 — Финтех и Карты

В 2025 году мошенники украли с карт до 1,6 млрд грн: новые схемы

По итогам 2025 года около 80% случаев онлайн-мошенничества приходится на схемы манипуляций клиентом и лишь до 20% - это старые схемы несанкционированного доступа к счету (например, взлом или физическое похищение карт).

Как рассказала заместитель председателя правления «Глобус Банка» Анна Довгальская, вмешательство в «сознание клиента» значительно усложняет выявление случаев мошенничества, ведь традиционные системы безопасности бессильны: с технической точки зрения транзакцию подтверждает законный владелец счета.

По словам банкира, количество безналичных мошеннических операций в Украине в 2025 году увеличилось в среднем на 12−18% и достигло около 310−340 тысяч инцидентов, а общий ущерб составляет 1,4−1,6 млрд грн.

«Можно сказать, что техническое развитие систем банковской защиты заставило воров также искать новые формы мошенничества. Продолжается „битва за разум“, ведь мошенничество стало системным профессиональным и глобальным бизнесом со своей инфраструктурой (например, колл-центрами). Теперь на первый план вышли мошенничества с авторизованными платежами, где гражданина обманом заставляют самостоятельно отправить деньги», — сказала Довгальская.

Новые мошеннические схемы

Она подробно описала новые самые опасные мошеннические схемы, появившиеся в 2025 году.

Мошенничество с инвестициями, воры-брокеры

Такие схемы предполагают «игру в долгую», и в этой игре будущая жертва мошенничества убеждена, что инвестирует в легальные акции или криптовалюту.

Такие схемы предполагают создание вполне профессиональных веб-платформ, имитирующих реальных брокеров с настоящими котировками цен по биржам. Клиент видит «прибыль» в фиктивном кабинете и продолжает вносить средства.

Читайте также Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов

Психологическое давление начинается только при попытке вывода средств: мошенники давят на клиента, требуя уплатить комиссию за верификацию. В таких схемах гражданин до последнего момента не испытывает опасности и в итоге теряет все вложенные средства.

Мошенничество с помощью ИИ-инструментов

Прежде всего, это голосовые и deepfake-атаки, где клонируется голос близкого человека или, например, видеозвонки с маской знакомого лица. Наибольшую опасность несут короткие голосовые сообщения в мессенджерах с просьбой о займе «до вечера».

Мошеннические колл-центры

Это масштабные организации со своими профессиональными стандартами работы, имеющимися HR-структурами, обучающими программами и KPI. Десятки операторов работают по четким скриптам, например, представляясь «службой безопасности» того или иного банка.

Дополнительно фиксируется широкое распространение схемы квишинга (подделка QR-кодов) и фальшивых представителей банков, которые лично приходят за наличными.

Читайте также Что усилит борьбу с карточным мошенничеством: мнение банкира

Банкир также сосредоточила внимание, как клиенту защититься от автоматической блокировки платежной карты.

По ее данным, современные системы Antifraud (программно-аппаратных средств для борьбы с мошенничеством, анализирующих финансовые и другие онлайн-операции в реальном времени, чтобы выявить, предотвратить и заблокировать подозрительные действия, защищая средства клиентов от несанкционированного доступа и злоумышленников) предусматривают комбинированное применение статистики и машин. Так, она утверждает, что доля карт, попадающая во временные ограничения, составляет в среднем 1−3% от общего количества активных

Как улучшить защиту от мошенников

Для существенного улучшения защиты Довгальская рекомендует изменить подход к базовым защитным элементам. Да, стоит отказаться от SMS-кодов в пользу push-подтверждений и биометрии, а также привязать клиентский профиль к конкретным устройствам.

Следует держать основные средства на отдельном счете, а для покупок использовать виртуальную карту с нулевым кредитным лимитом.

Также следует настроить облачный пароль в мессенджерах с обязательным запретом добавления сторонними лицами в неизвестные группы и чаты.

Банкир рекомендует не реагировать на звонки, например, «от налоговой» или «СБУ», во время которых собеседник требует сделать перевод на безопасный счет.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.