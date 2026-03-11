Ирландские банки создали собственный сервис мгновенных переводов
Три крупнейших розничных банка Ирландии запускают совместный сервис мобильных P2P-переводов Zippay. Платформа стала доступна клиентам с 10 марта и позволит банкам конкурировать с финтех-компаниями.
Запуск будет происходить поэтапно. Zippay потенциально охватит более 5 млн клиентов Allied Irish Banks, Bank of Ireland и Permanent TSB.
В дальнейшем сервис планируют открыть всем финансовым учреждениям, которые предлагают ирландским пользователям счета с IBAN и у которых есть мобильные банковские приложения.
Как будет работать сервис
Zippay позволяет отправлять, запрашивать или делить платежи, используя телефонные номера контактов из списка адресной книги.
Лимит на перевод составляет до €1000 в день, а по запросу платежа — до €500 за одну операцию.
Новый сервис фактически возобновляет предварительную инициативу Synch Payments, которую банки прекратили в 2023 году после ряда задержек и изменений на рынке цифровых платежей. Zippay интегрирован непосредственно в мобильные приложения банков, что упростит его распространение среди клиентов.
