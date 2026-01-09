ГБР разоблачило хищение почти 3 млрд грн на закупках мин для ВСУ Сегодня 16:40 — Криминал

ГБР разоблачило хищение почти 3 млрд грн на закупках мин для ВСУ, Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований преcекли деятельность преступной организации, завладевшей почти 3 млрд грн бюджетных средств, выделенных на закупку инженерных боеприпасов для нужд Вооруженных Сил Украины. Речь идет о противопехотных и противотанковых минах, от качества и надежности которых напрямую зависит жизнь украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Детали следствия

По данным следствия, участники преступной организации создали фиктивную картину способности производить и поставлять боеприпасы. Для этого они использовали общество с ограниченной ответственностью, которое прежде никогда не занималось производством мин, но получило доступ к контрактам Министерства обороны Украины с многомиллиардными авансами.

Чтобы ввести в заблуждение военных чиновников и военные представительства, фигуранты искусственно разгоняли финансовые показатели предприятия — в конце 2022 года они массово переводили средства между связанными структурами, создавая видимость большого оборота и финансовой стабильности.

Кроме этого, фигуранты организовали подготовку технической и конструкторской документации на противопехотные мины ПВП-50 и ПВП-200, а также противотанковые мины МПТ-23П2. В этих документах сознательно закладывали ложные сведения: указывали взрывники, которые фактически не могли использоваться с такими изделиями, завышали реальный вес взрывных устройств, предполагали применение взрывчатых веществ с неподходящим химическим составом. Также в документации указывались якобы проведенные испытания, которые на самом деле либо вовсе не проводились по отдельным параметрам, либо показали негативные результаты.

Следствие установило, что эти критические недостатки остались без внимания военных должностных лиц, которые согласовывали документы и одобряли заключение контрактов. В частности, без надлежащего обоснования было согласовано проведение испытаний только раз в пять лет или после изготовления 10 тысяч единиц продукции, что фактически делало невозможным контроль качества новых изделий.

В результате были заключены пять государственных контрактов, по которым на счета предприятия перечислили более 2,9 млрд грн аванса. Поставленные мины оказались непригодными к использованию — они либо не срабатывали, либо не обладали заявленными поразительными свойствами. По отдельным контрактам продукцию вообще не поставили, а полученные авансы не вернули.

Также установлено, что значительная часть средств фигуранты использовали не по назначению — их направляли на финансовую помощь посторонним лицам, приобретение оборудования, размещение средств на депозитах и ​​другие операции с признаками легализации незаконно полученных доходов.

Задержание и подозрения

8 января 2026 года в рамках уголовного производства работники ГБР провели ряд обысков и задержали четверых участников преступной организации, в частности ее организатора и руководителей отдельных направлений. Им объявлено подозрение в присвоении средств в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в создании и участии в преступной организации. Еще одного участника группировки сейчас разыскивают.

Кроме того, о подозрении уведомлены четыре военных должностных лица военных представительств Министерства обороны Украины — за умышленное невыполнение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для обороноспособности государства. Также подозрение объявлено должностному лицу государственного предприятия, допустившему снаряжение взрывных устройств веществами ненадлежащего качества и с меньшим весом, чем предусмотрено техническими условиями.

По всем подозреваемым готовятся ходатайство в суд об избрании мер пресечения.

