НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную преступную группу, завладевшую в 2014—2019 годах средствами государственных предприятий, участников концерна «Укроборонпром», на сумму более 32 млн грн. Также правоохранители задокументировали покушение на завладение еще более 19 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Схема с фиктивными иностранными посредниками
По данным следствия, схема заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах.
Речь идет о компаниях, зарегистрированных в Великобритании и Чехии. На самом деле, они не выполняли никаких посреднических функций, поскольку всю работу фактически осуществляли штатные работники государственного предприятия.
В течение 2014−2019 годов посредникам уплатили более $560 тысяч (эквивалент 13,3 млн грн) и около 670 тысяч евро (эквивалент 19,3 млн грн). Эти средства проходили по счетам фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.
Кроме того, в течение 2016−2019 годов должностные лица предприятия-спецэкспортера составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно $172 тысяч (эквивалент 4,4 млн грн) и почти 500 тысяч евро (эквивалент 14,7 млн грн). Однако этого не произошло, поскольку участники сделки узнали об активных следственных действиях НАБУ и САП по аналогичным схемам.
Кто фигурирует в деле
Среди подозреваемых:
- бывший директор государственного предприятия (в настоящее время занимает должность одного из заместителей генерального директора АО «Украинская оборонная промышленность»);
- бывший советник директора предприятия-спецэкспортера;
- Бенефициар частной компании.
Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Бывший советник директора предприятия-спецэкспортера и бенефициар частной компании также подозреваются в другом уголовном производстве НАБУ и САП по завладению 146 млн грн государственных предприятий, участников концерна «Укроборонпром».
