Правоохранители разоблачили коррупционную схему в госкомпании «Автомобильные дороги Украины»
Правоохранители разоблачили должностных лиц АО «ДАК Автомобильные дороги Украины», подозреваемых в получении неправомерной выгоды за содействие в отчуждении государственных активов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Схема с отчуждением государственного имущества
По данным следствия, представителю бизнеса предложили «помощь» в беспрепятственном приобретении и отчуждении находящегося на балансе государственной компании имущественного комплекса на территории Волынской области. За решение этого вопроса потребовали денежное вознаграждение.
Передача средств была организована через начальника отдела дочернего предприятия «Киевское областное дорожное управление», который выступал посредником между предпринимателем и руководством общества.
Процесс задержания
Правоохранители задержали его при получении 10 000 долларов США. По данным следствия, эти деньги предназначались заместителю председателя правления общества за содействие в решении вопроса об отчуждении активов компании.
Начальник отдела уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение должностным лицом неправомерной выгоды в сочетании с вымогательством. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
В ходе дальнейших следственных действий установлено, что 5 000 долларов из полученных средств он передал заместителю председателя правления компании. Служащего задержали при получении этих денег.
Заместителю председателя правления также доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.
