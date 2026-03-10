«Нагрели» почти 7 млн ​​грн: на Львовщине разоблачена схема по закупке укрытий Сегодня 12:35 — Криминал

Во Львовской области разоблачена схема по закупке укрытий для работников энергетического предприятия, которая обошлась государству почти в 7 млн ​​грн убытков.

Об этом пишет Офис генпрокурора.

Суть дела

В октябре 2024 года государственное общество, занимающееся теплоснабжением, заключило договор с частной компанией на установку двух быстровозводимых укрытий на 100 и 70 человек. Они должны были защищать персонал, работающий даже во время воздушных тревог.

Однако на самом деле на предприятии установили сооружения другого типа — с более низким уровнем защиты. Такие укрытия не отвечают требованиям для объектов критической инфраструктуры и не обеспечивают надлежащую безопасность работников при обстреле или других чрезвычайных ситуациях.

Несмотря на это, тогдашний исполняющий обязанности директора предприятия подписал платежные документы и согласовал оплату поставщику, хотя знал, что установленные сооружения не отвечают необходимым требованиям.

В результате государственному обществу нанесено почти 7 млн ​​грн ущерба.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры бывший руководитель уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

