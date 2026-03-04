Командир взвода продал технику, которая должна была защищать небо Киевщины
В Киевской области разоблачили командира взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он присвоил технику, используемую для боевого дежурства и охраны воздушного пространства Киевской области.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Продажа оборудования, предназначенного для обороны
Вместо того чтобы обеспечивать подразделение необходимым оборудованием, военный продал его. Среди присвоенного — стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету. Эту технику мобильные группы должны использовать для отражения атак врага.
Наказание
Военнослужащий уведомлен о подозрении в завладении военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Поделиться новостью
Также по теме
Командир взвода продал технику, которая должна была защищать небо Киевщины
Возвращено в бюджет 28 млн грн за уклонение от налогов
Руководство энергокомпании подозревают в растрате 68 млн грн
Земельная афера более чем на 22 млн грн: в Киеве будут судить участников
Через «дропов» в Украине провели операции на 30 млрд грн
Завышенные цены и миллионы наличных: полиция разоблачила схему на ремонте ТЭЦ