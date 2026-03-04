Командир взвода продал технику, которая должна была защищать небо Киевщины 04.03.2026, 01:35 — Криминал

Военному грозит до 15 лет тюрьмы, dbr.gov.ua

В Киевской области разоблачили командира взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Он присвоил технику, используемую для боевого дежурства и охраны воздушного пространства Киевской области.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Продажа оборудования, предназначенного для обороны

Вместо того чтобы обеспечивать подразделение необходимым оборудованием, военный продал его. Среди присвоенного — стационарные компьютеры, мониторы разных размеров и планшеты с доступом к мобильному интернету. Эту технику мобильные группы должны использовать для отражения атак врага.

Наказание

Военнослужащий уведомлен о подозрении в завладении военным имуществом со злоупотреблением служебным положением в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

