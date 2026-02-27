0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Разворовали свыше 50 млн грн на ремонте ТЭЦ — полиция разоблачила преступников

Криминал
46
Наличные деньги найдены на местах, где проводились обыски
Наличные деньги найдены на местах, где проводились обыски
Правоохранители разоблачили масштабную схему присвоения государственных средств, выделявшихся на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов. Речь идет о финансировании аварийно-восстановительных работ на Трипольской ТЭЦ.
Операцию провели сотрудники Национальной полиции совместно с СБУ. Шестерым лицам уже объявлено подозрение. Если их вину докажут в суде, им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кто фигурирует в деле

По данным следствия, к схеме могут быть причастны руководители двух подрядных компаний. Именно эти предприятия выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах, в частности, на Трипольской ТЭЦ.
Разворовали свыше 50 млн грн на ремонте ТЭЦ — полиция разоблачила преступников

Как отмывали средства

Следствие считает, что подрядчики закупали строительные материалы не напрямую, а через подконтрольные им компании.
Схема выглядела так:
  • материалы покупались у «своих» фирм;
  • цены на них были примерно на 30% выше рыночных;
  • разница оседала на счетах аффилированных компаний;
  • дальше средства обналичивались.
По предварительным оценкам, таким способом могли вывести около 50 миллионов гривен.
Читайте также

Что нашли при обысках

В квартирах и офисах фигурантов правоохранители изъяли:
  • компьютерную технику;
  • мобильные телефоны;
  • черновую бухгалтерию и документы;
  • более 19 миллионов гривен наличными.
Разворовали свыше 50 млн грн на ремонте ТЭЦ — полиция разоблачила преступников
Ведутся следственные действия. Правоохранители устанавливают всех причастных к вероятной схеме и проверяют другие возможные эпизоды.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
СхемыЭнергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems