Разворовали свыше 50 млн грн на ремонте ТЭЦ — полиция разоблачила преступников Сегодня 10:47 — Криминал

Наличные деньги найдены на местах, где проводились обыски

Правоохранители разоблачили масштабную схему присвоения государственных средств, выделявшихся на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов. Речь идет о финансировании аварийно-восстановительных работ на Трипольской ТЭЦ.

Операцию провели сотрудники Национальной полиции совместно с СБУ. Шестерым лицам уже объявлено подозрение. Если их вину докажут в суде, им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кто фигурирует в деле

По данным следствия, к схеме могут быть причастны руководители двух подрядных компаний. Именно эти предприятия выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах, в частности, на Трипольской ТЭЦ.

Как отмывали средства

Следствие считает, что подрядчики закупали строительные материалы не напрямую, а через подконтрольные им компании.

Схема выглядела так:

материалы покупались у «своих» фирм;

цены на них были примерно на 30% выше рыночных;

разница оседала на счетах аффилированных компаний;

дальше средства обналичивались.

По предварительным оценкам, таким способом могли вывести около 50 миллионов гривен.

Что нашли при обысках

В квартирах и офисах фигурантов правоохранители изъяли:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

черновую бухгалтерию и документы;

более 19 миллионов гривен наличными.

Ведутся следственные действия. Правоохранители устанавливают всех причастных к вероятной схеме и проверяют другие возможные эпизоды.

