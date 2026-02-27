Разворовали свыше 50 млн грн на ремонте ТЭЦ — полиция разоблачила преступников
Правоохранители разоблачили масштабную схему присвоения государственных средств, выделявшихся на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов. Речь идет о финансировании аварийно-восстановительных работ на Трипольской ТЭЦ.
Операцию провели сотрудники Национальной полиции совместно с СБУ. Шестерым лицам уже объявлено подозрение. Если их вину докажут в суде, им может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Кто фигурирует в деле
По данным следствия, к схеме могут быть причастны руководители двух подрядных компаний. Именно эти предприятия выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах, в частности, на Трипольской ТЭЦ.
Как отмывали средства
Следствие считает, что подрядчики закупали строительные материалы не напрямую, а через подконтрольные им компании.
Схема выглядела так:
- материалы покупались у «своих» фирм;
- цены на них были примерно на 30% выше рыночных;
- разница оседала на счетах аффилированных компаний;
- дальше средства обналичивались.
По предварительным оценкам, таким способом могли вывести около 50 миллионов гривен.
Что нашли при обысках
В квартирах и офисах фигурантов правоохранители изъяли:
- компьютерную технику;
- мобильные телефоны;
- черновую бухгалтерию и документы;
- более 19 миллионов гривен наличными.
Ведутся следственные действия. Правоохранители устанавливают всех причастных к вероятной схеме и проверяют другие возможные эпизоды.
Поделиться новостью
Также по теме
Разворовали свыше 50 млн грн на ремонте ТЭЦ — полиция разоблачила преступников
«Помыли» авто на миллион гривен — детали
Присвоил 500 тыс. грн благотворителей для модульных домов в Киевской области — детали дела
СБУ разоблачила коррупционную схему при строительстве укрытий для самолетов
На покупке электропитания для светофоров в Одессе «нагрели» из бюджета почти 21 млн грн (фото)
Руководитель госпредприятия закупил оборудование по завышенной цене — убытки государству 7 млн грн