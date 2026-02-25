0 800 307 555
На покупке электропитания для светофоров в Одессе «нагрели» из бюджета почти 21 млн грн (фото)

Криминал
Раскрыта схема завышения стоимости блоков бесперебойного питания и аккумуляторов для светофоров, участники которой незаконно завладели более 20,7 млн ​​грн бюджетных средств.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора .
В организации схемы следствие подозревает директора одного из предприятий, который фактически контролирует группу компаний. В ее реализации он привлек должностных лиц коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» Одесского городского совета, адвоката и руководителей еще двух предприятий.
Фото:  Офіс Генерального прокурора
В 2024 году подконтрольные компании регулярно выигрывали тендеры и поставляли оборудование по заведомо завышенным ценам.
В ходе обысков в помещениях коммунального учреждения, по месту жительства фигурантов и по адресам предприятий изъяты черновые записи, расчет стоимости оборудования и материалы, подтверждающие согласование цен между компаниями.
Прокуроры Одесской областной прокуратуры объявили подозрение 7 лицам: двум должностным лицам КУ «СМЭП», владельцу группы компаний, двум директорам, адвокату и сотруднику подконтрольного предприятия.
Им инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
