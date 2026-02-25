На покупке электропитания для светофоров в Одессе «нагрели» из бюджета почти 21 млн грн (фото) Сегодня 17:12 — Криминал

На покупке электропитания для светофоров в Одессе «нагрели» из бюджета почти 21 млн грн (фото)

Раскрыта схема завышения стоимости блоков бесперебойного питания и аккумуляторов для светофоров, участники которой незаконно завладели более 20,7 млн ​​грн бюджетных средств.

В организации схемы следствие подозревает директора одного из предприятий, который фактически контролирует группу компаний. В ее реализации он привлек должностных лиц коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» Одесского городского совета, адвоката и руководителей еще двух предприятий.

Фото: Офіс Генерального прокурора

В 2024 году подконтрольные компании регулярно выигрывали тендеры и поставляли оборудование по заведомо завышенным ценам.

В ходе обысков в помещениях коммунального учреждения, по месту жительства фигурантов и по адресам предприятий изъяты черновые записи, расчет стоимости оборудования и материалы, подтверждающие согласование цен между компаниями.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры объявили подозрение 7 лицам: двум должностным лицам КУ «СМЭП», владельцу группы компаний, двум директорам, адвокату и сотруднику подконтрольного предприятия.

Им инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.