Криминал
«Помыли» авто на миллион гривен — детали
В Соломенское управление полиции Киева с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что после визита на автомойку обнаружила пропажу из багажника своего автомобиля около миллиона гривен.
Об этом пишет полиция Киева.

Что произошло

Киевлянка во время ночной воздушной тревоги забрала из дома все сбережения и спустилась в паркинг, где пережидала опасность в автомобиле. Затем она оставила деньги в багажнике и отдала авто на мойку. После обслуживания оказалось, что часть денег исчезла.
Для выяснения обстоятельств на место выезжала следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое работников мойки — 29-летний и 33-летний мужчины. Во время смены они заметили в багажнике автомобиля деньги и решили присвоить часть из них. Так, фигуранты забрали 22 500 долларов и 1700 евро, которые впоследствии разделили между собой.
Полицейские задержали обоих мужчин в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Большую часть похищенной удалось изъять и вернуть владелице, остальные злоумышленники успели потратить.
Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в условиях военного положения.
Самое суровое наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до 8 лет лишения свободы.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
