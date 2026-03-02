Руководство энергокомпании подозревают в растрате 68 млн грн Сегодня 18:30 — Криминал

Владельцу энергокомпании объявили подозрение из-за зарплаты 1 млн грн в месяц, gp.gov.ua

Конечный бенефициарный владелец энергораспределительной компании северного региона Украины и трое должностных лиц общества уведомлены о подозрении в завладении средствами предприятия в особо крупных размерах. Речь идет о 68 млн грн, которые могли быть использованы на защиту энергетики Сумской области, однако были израсходованы на оплату зарплаты «фиктивному советнику».

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, контрольный пакет акций энергокомпании находится в собственности частных структур, в то время как доля принадлежит государству.

Схема вывода средств

Во избежание выплаты государству части прибыли в виде дивидендов и для личного обогащения была организована схема вывода средств предприятия.

Для этого один из владельцев, к которому по решению СНБО в 2025 году применены санкции, фиктивно устроился на должность советника председателя на следующих условиях:

1 млн грн заработной платы ежемесячно;

дистанционный формат работы;

фактическая нагрузка — около 4 часов в неделю.

При этом месячный размер заработной платы в 5−7 раз превышал десятикратный размер, максимально определенный НКРЭКУ для работников этого общества.

Следствие установило, что в период 2020—2024 годов в результате реализации этой схемы предприятию нанесено почти 68 млн грн убытков, что подтверждено экспертными исследованиями.

Кому объявили подозрение

Подозрение объявлено бенефициарному владельцу общества, бывшему и действующему руководителю компании, а также финансовому директору.

По данным следствия, они обеспечивали организацию кадровых решений, согласование условий оплаты труда и проведение финансовых операций, необходимых для реализации схемы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

