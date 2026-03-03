Возвращено в бюджет 28 млн грн за уклонение от налогов Сегодня 15:34 — Криминал

Возвращено в бюджет 28 млн грн за уклонение от налогов

Киевская областная прокуратура совместно с территориальным управлением Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возврат 28 миллионов гривен в государственный бюджет.

Средства возмещены в двух уголовных производствах по уклонению от уплаты налогов в течение февраля 2025 года.

Подробности

За 28 дней февраля Киевская областная прокуратура в сотрудничестве с ТУТ БЭБ в Киевской области обеспечила возврат в государственный бюджет 28 млн грн в рамках двух уголовных производств по уклонению от уплаты налогов.

В одном из производств должностное лицо предприятия умышленно применило заниженную ставку налогообложения на прибыль, что привело к непоступлению в бюджет 22 млн грн. После разоблачения нарушения средства возмещены в полном объеме.

В другом деле руководитель общества уклонился от уплаты НДС и акцизного налога в ходе операций по реализации подакцизной продукции. Речь идет о более 6 млн грн ущерба государству, который также компенсирован.

Киеве начнется Напомним, вКиеве начнется судебный процесс в отношении группы лиц, присвоивших земельные участки в Голосеевском районе на сумму более 22 млн грн.

Также правоохранители разоблачили масштабную схему присвоения государственных средств, которые выделялись на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов. Речь идет о финансировании аварийно-восстановительных работ на Трипольской ТЭЦ.

