Переплатили 95 млн грн за трансформаторы: будут судить бывших менеджеров «Укрзализныци»

САП и НАБУ направили в суд обвинительный акт по делу о завладении средствами Укрзализныци по эпизоду закупки трансформаторов.

Суть дела

Среди обвиняемых — первый заместитель директора филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця», заместитель директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» и еще 2 участника организованной группы.

В июне — декабре 2022 года руководитель ОГ через подконтрольных должностных лиц АО «Укрзализныця» обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. В ходе расследования установлено, что поставки трансформаторов производились по завышенной стоимости.

Продукция закупалась через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку у узбекского производителя, которым частично владеют юридические лица из страны — агрессора, и перепродавались Укрзализныце по цене завышенной в два раза.

Как следствие, она понесла убытки на сумму 95 млн грн, которыми завладели участники преступления.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

