Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему

Экспредседателя правления банка будут судить за растрату средств

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, обвиняемых в завладении средствами банковского учреждения на сумму более 35 млн грн.

Схема вывода денежных средств

По данным следствия, бывший глава правления банка действовал в сговоре с директором предприятия, связанного с так называемым конвертационным центром. Через подконтрольные компании была организована схема вывода денежных средств банковского учреждения.

Руководство банка, злоупотребляя служебным положением, предоставило кредиты двум предприятиям без надлежащего обеспечения, что противоречит требованиям ч. 6 ст. 49 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». Эти предприятия входили в сеть компаний, которые использовались для проведения финансовых операций по выводу средств и маскировке их дальнейшего движения.

После получения кредитных средств предприятия приобрели иностранную валюту и перевели ее за границу предприятиям-нерезидентам. Переводы проводились на основании фиктивных внешнеэкономических контрактов под видом предварительной оплаты за поставки товаров, которые фактически не состоялись.

В дальнейшем в отношении предприятий-заемщиков были начаты процедуры банкротства, что сделало невозможным возврат кредитных средств. В результате вывода ликвидных активов банк был признан неплатежеспособным и начата процедура его ликвидации.

Такими действиями банковскому учреждению причинен ущерб на сумму 35 млн грн.

Дело передано в суд

Обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления банка и директора предприятия по обвинению в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в условиях военного положения и в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), 4 марта 2020 года направлено в суд для рассмотрения по сути.

