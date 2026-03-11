0 800 307 555
18 млн грн убытков: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров

Полиция Киева совместно с СБУ ликвидировали сеть мошеннических «колл-центров», которые обманули граждан на 18 млн гривен
Правоохранители в Киеве разоблачили и ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан, продавая поддельные иностранные документы. По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали не менее 150 человек, а общая сумма ущерба составляет около 18 млн грн.
В рамках расследования правоохранители задержали семерых участников преступной группы. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Как работала мошенническая схема

Схему разоблачили следователи Подольского управления полиции при оперативном сопровождении сотрудников СБУ.
По данным следствия, к организации сделки причастны семь мужчин в возрасте от 18 до 39 лет, которые являются жителями разных регионов Украины. Они организовали работу колл-центров, операторы которых предлагали клиентам изготовление иностранных документов.
  • Для поиска клиентов злоумышленники создавали сайты придуманных компаний. На этих ресурсах они предлагали якобы легальное оформление паспортов, водительских удостоверений и ID-карт других государств.
  • Оплату от заказчиков получали через иностранные платежные системы и криптовалютные кошельки. После этого потерпевшим отправляли поддельные документы.
Следствие установило, что таким способом злоумышленники обманули по меньшей мере 150 граждан на сумму около 18 млн грн.
Обыски и изъятые деньги

Правоохранители провели серию одновременных обысков в офисах колл-центров и по местам жительства фигурантов.
В ходе следственных действий изъяли около 70 тыс. долларов, компьютерную и мобильную технику, а также документы, которые могут быть доказательствами по делу.
Следователи задержали семерых участников группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Payment systems