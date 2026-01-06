0 800 307 555
НАБУ передало в суд дело о хищении более 27 млн ​​грн на авиационных шинах

Криминал
29
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о завладении средствами Министерства обороны Украины на сумму свыше 27 млн ​​грн при закупке авиационных шин.
Как сообщается на сайте НАБУ, перед судом предстанут экс-помощник народного депутата Украины, бывшие чиновники Минобороны и предприниматель.

Как действовала схема

По данным следствия, руководители структурных подразделений Командования Сил логистики ВСУ посодействовали победе частного общества в тендерах на закупку авиационных комплектующих.
Для имитации конкуренции к торгам допускали только «своих» участников. Предложения других отклоняли или искажали, даже если они были более выгодны.
Владелец общества закупал продукцию напрямую у производителей через подконтрольную и зарегистрированную в ЕС компанию. Потом уже через свою фирму перепродавал ее по ценам в 2−3 раза выше.
Помогал ему в этом помощник народного депутата Украины — он следил за тем, чтобы Минобороны оплачивало все счета по заключенным контрактам.

Размеры ущерба

В результате сделки Силы логистики ВСУ переплатили за комплектующие 27,3 млн. гривен. Обвиняемые легализовали эти деньги и использовали по собственному усмотрению.
Квалификация действий обвиняемых:
  • служащие Сил логистики: завладение имуществом и злоупотребление властью (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины);
  • владелец общества: завладение имуществом и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины);
  • экс-помощник нардепа: пособничество в завладении средствами (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
Payment systems