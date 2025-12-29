0 800 307 555
Разоблачена схема незаконного завладения электроэнергией на более чем 168 млн грн

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщили о признании участниками схемы завладения электрической энергией без ее фактической оплаты. По данным следствия, в результате таких действий ЧАО «НЭК «Укрэнерго» нанесен ущерб на 168 млн грн.
Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминировано завладение средствами ЧАО «НЭК «Укрэнерго» (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Ответственному должностному лицу ЧАО «НЭК «Укрэнерго» инкриминировано злоупотребление служебным положением с заявлением о предоставлении неправомерной выгоды для другого юридического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
По данным следствия, чиновник умышленно не представлен в предусмотренных законодательством мерах реагирования к электропоставщику.
Следствием установлено, что должностные лица промышленного предприятия инициировали заключение договора поставки электрической энергии с подконтрольным поставщиком, при этом фактически не собираясь оплачивать потребленные объемы.
В то же время электропоставщик, по данным следствия, не закупал электрическую энергию в установленном порядке, а получал ее за счет дисбалансов, сформированных оператором системы передачи. Обязательные платежи за дисбалансы не применялись. Чиновник ЧАО «НЭК «Укрэнерго», занимая руководящую должность и имея полномочия по администрированию расчетов на рынке электрической энергии, умышленно не принял предусмотренные законодательством меры реагирования.
В результате, по данным следствия, безосновательно отпущено более 82 тыс. МВтч расхода электроэнергии, общая стоимость которой свыше 168 млн грн, что повлекло материальный ущерб ЧАО «НЕК «Укрэнерго» и привело к тяжким последствиям. Во время обысков по месту жительства изъяты черновые записи и документы, имеющие подтвержденное значение.
По материалам:
Finance.ua
