Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле
Подольский районный суд наложил арест на аттракцион «Колесо обозрения» на Контрактовой площади в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram-канале.
«По ходатайству Подольской окружной прокуратуры города Киева Подольский районный суд наложил арест с запретом пользования на аттракцион „Колеса осмотра“, размещенный на Контрактовой площади в Киеве», — говорится в сообщении.
При осмотре аттракциона установлено, что его металлические конструкции размещены на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
«Существует риск аварийной ситуации с тяжелыми последствиями, включая травмирование или гибель людей. Поэтому прокуроры просили суд остановить работу аттракциона», — пояснили в прокуратуре.
Напомним, в конце декабря прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации Колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.
В частности, зафиксировано, что у деревянных брусов признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, имеет пустоты и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей.
