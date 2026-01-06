Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле Сегодня 13:32 — Криминал

Суд арестовал «Колесо обозрения» на Подоле, Фото: kyiv.gp.gov.ua

Подольский районный суд наложил арест на аттракцион «Колесо обозрения» на Контрактовой площади в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram-канале.

«По ходатайству Подольской окружной прокуратуры города Киева Подольский районный суд наложил арест с запретом пользования на аттракцион „Колеса осмотра“, размещенный на Контрактовой площади в Киеве», — говорится в сообщении.

При осмотре аттракциона установлено, что его металлические конструкции размещены на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

«Существует риск аварийной ситуации с тяжелыми последствиями, включая травмирование или гибель людей. Поэтому прокуроры просили суд остановить работу аттракциона», — пояснили в прокуратуре.

Напомним, в конце декабря прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте с запретом эксплуатации Колеса обозрения на Подоле из-за неудовлетворительного состояния аттракциона.

В частности, зафиксировано, что у деревянных брусов признаки глубокого гниения, разрушения структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, имеет пустоты и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.