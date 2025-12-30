В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках Сегодня 13:12 — Криминал

В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках

Пенсионный фонд сообщает о новых мошенниках. Которые просят информацию о необходимости проинформировать о своем возрасте, чтобы получить прибавку к пенсии — фейк.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда

Читайте также Кто получит доплату к пенсии в 2026 году (размер)

На днях в Telegram-пабликах с большой аудиторией распространилась очередная волна дезинформации о необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.

В сообщениях, распространенных с изображением символики Пенсионного фонда Украины, отмечается, что Пенсионный фонд Украины насчитал прибавку к пенсии в размере 20%, для получения которой пользователям необходимо выбрать свой год рождения и перейти по ссылке.

«Внимание, это манипуляция! Она побуждает доверчивых пользователей перейти по ссылке, которая переводит на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы. Чтобы не стать жертвами аферистов, ни в коем случае не переходите по подобным ссылкам. Пользуйтесь только информацией из проверенных источников», — отметили в ПФУ.

Всю достоверную информацию о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах, социальных пособиях можно получать на информационных каналах Пенсионного фонда Украины.

Об этом Ранее мы писали, кто сможет получить дополнительные деньги к пенсии и каким будет размер надбавок в 2026 году.Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.