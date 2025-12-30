В Пенсионном фонде предупредили о новых мошенниках
Пенсионный фонд сообщает о новых мошенниках. Которые просят информацию о необходимости проинформировать о своем возрасте, чтобы получить прибавку к пенсии — фейк.
Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
На днях в Telegram-пабликах с большой аудиторией распространилась очередная волна дезинформации о необходимости проинформировать Пенсионный фонд Украины о своем возрасте для получения пенсий.
В сообщениях, распространенных с изображением символики Пенсионного фонда Украины, отмечается, что Пенсионный фонд Украины насчитал прибавку к пенсии в размере 20%, для получения которой пользователям необходимо выбрать свой год рождения и перейти по ссылке.
«Внимание, это манипуляция! Она побуждает доверчивых пользователей перейти по ссылке, которая переводит на подозрительные информационные и фишинговые ресурсы. Чтобы не стать жертвами аферистов, ни в коем случае не переходите по подобным ссылкам. Пользуйтесь только информацией из проверенных источников», —
отметили в ПФУ.
Всю достоверную информацию о пенсиях, жилищных субсидиях и льготах, страховых выплатах, социальных пособиях можно получать на информационных каналах Пенсионного фонда Украины.
Ранее мы писали, кто сможет получить дополнительные деньги к пенсии и каким будет размер надбавок в 2026 году. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.
