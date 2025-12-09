0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсии для тех, кто находится на иждивении у государства: кому выплачивают 25%, а кто получает полную сумму

Личные финансы
35
Пенсии для тех, кто находится на иждивении у государства: кому выплачивают 25%, а кто получает полную сумму
Пенсии для тех, кто находится на иждивении у государства: кому выплачивают 25%, а кто получает полную сумму
Пенсионеру, находящемуся на полном государственном содержании в соответствующем учреждении или заведении, выплачивается 25% назначенной пенсии.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Разница между пенсией и стоимостью содержания

Если размер пенсии больше стоимости содержания, человеку выплачивают разницу между этими суммами.
Выплата не может быть меньше 25% назначенной пенсии.
Выплата начинается с первого числа месяца после того, как человек был зачислен на полное содержание.

Пенсии за особые заслуги

Пенсионерам, получающим пенсию за особые заслуги согласно статье 14 Закона № 1767-III от 01.06.2000, при пребывании на полном государственном содержании пенсия выплачивается в полном размере.
Читайте также
Если пенсионер находится на иждивении и при этом имеет нетрудоспособных членов семьи, зависящих от его дохода, пенсия выплачивается следующим образом: 25% получает сам пенсионер, а остальная часть, но не более 50% назначенной пенсии, перечисляется членам семьи.

Выплаты детям-сиротам

Детям-сиротам во время пребывания на полном государственном содержании пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном объеме и направляется на банковские счета.
Остальным детям, которые находятся на полном государственном содержании, выплачивают 50% назначенной пенсии в связи с потерей кормильца. Средства перечисляются на их текущие счета в банке.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Даниила Гетманцева писал, что более 7 миллионов украинских пенсионеров живут за чертой бедности. Из 10,5 миллионов пенсионеров большинство находится в сложном материальном положении.
Нардеп считает ключевой проблемой то, что солидарная система пенсионного обеспечения не справедлива. По его мнению, индексация пенсий работает по правилам, утвержденным в 2018 году, и эти правила не отражают текущих экономических условий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияВыплата пенсий
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems