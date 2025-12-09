Пенсии для тех, кто находится на иждивении у государства: кому выплачивают 25%, а кто получает полную сумму Сегодня 08:25 — Личные финансы

Пенсии для тех, кто находится на иждивении у государства: кому выплачивают 25%, а кто получает полную сумму

Пенсионеру, находящемуся на полном государственном содержании в соответствующем учреждении или заведении, выплачивается 25% назначенной пенсии.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Разница между пенсией и стоимостью содержания

Если размер пенсии больше стоимости содержания, человеку выплачивают разницу между этими суммами.

Выплата не может быть меньше 25% назначенной пенсии.

Выплата начинается с первого числа месяца после того, как человек был зачислен на полное содержание.

Пенсии за особые заслуги

Пенсионерам, получающим пенсию за особые заслуги согласно статье 14 Закона № 1767-III от 01.06.2000, при пребывании на полном государственном содержании пенсия выплачивается в полном размере.

Если пенсионер находится на иждивении и при этом имеет нетрудоспособных членов семьи, зависящих от его дохода, пенсия выплачивается следующим образом: 25% получает сам пенсионер, а остальная часть, но не более 50% назначенной пенсии, перечисляется членам семьи.

Выплаты детям-сиротам

Детям-сиротам во время пребывания на полном государственном содержании пенсия в связи с потерей кормильца выплачивается в полном объеме и направляется на банковские счета.

Остальным детям, которые находятся на полном государственном содержании, выплачивают 50% назначенной пенсии в связи с потерей кормильца. Средства перечисляются на их текущие счета в банке.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Даниила Гетманцева писал , что более 7 миллионов украинских пенсионеров живут за чертой бедности. Из 10,5 миллионов пенсионеров большинство находится в сложном материальном положении.

Нардеп считает ключевой проблемой то, что солидарная система пенсионного обеспечения не справедлива. По его мнению, индексация пенсий работает по правилам, утвержденным в 2018 году, и эти правила не отражают текущих экономических условий.

