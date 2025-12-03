Концепт пенсионной реформы будет представлен до конца года: что уже известно Сегодня 08:39

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что Минсоцполитики до конца года должен представить концепт пенсионной реформы.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Українські Новини».

«Есть общий вопрос пенсионной реформы. Имеем обязательство от министра социальной политики Дениса Улютина о том, что он до конца года нам представит концепт пенсионной реформы. Ждем», — отметил нардеп.

Недостатки действующей пенсионной системы

По его словам, в действующей солидарной системе есть несколько существенных недостатков, из-за которых люди при начислении пенсий получают меньше, чем должны получить.

«При начислении пенсий люди теряют до 19% из-за особого порядка определения базы начисления, исходя из средней зарплаты за последние три года, а также за счет низкого коэффициента замещения, заложенного в формулу. Также несправедлива формула индексации пенсии», — сообщил Гетманцев.

Изменения в спецпенсиях

Частью реформы станет вопрос спецпенсий. Вот что должно измениться, по словам Гетманцева:

Спецпенсии должны быть отменены для категорий пенсионеров, которые не имеют для них оснований: судьи, прокурорские, работники правоохранительных органов.

Спецпенсии военным должны быть унифицированы как для контрактников, так и для мобилизованных.

«Законопроект об отмене „клановых“ пенсий для прокуроров уже рекомендован ко второму чтению в зале Верховной Рады. Но он не может попасть в зал с мая этого года, потому что „система“ упирается и блокирует, чтобы этот законопроект был рассмотрен. Я неоднократно обращался к руководству парламента. У нас точно есть голоса в зале. И то, что „системой“ используются определенные юридические уловки для затягивания этого процесса, это вопрос месяцев, а не лет. Уверен, что мы дожмем», — добавил Гетманцев.

Реальный прожиточный минимум: что с этим

В то же время, подчеркнул нардеп, в Украине необходимо определить реальный прожиточный минимум, просмотрев потребительскую корзину, отвязать ее от десятков всевозможных платежей.

Ранее мы сообщали , что сейчас прожиточный минимум используется как расчетная величина для многих выплат, что не соответствует его социальному назначению. Поэтому в Верховной Раде рассматривают законопроекты, предусматривающие возврат прожиточного минимума его первичного социального значения и установление его на уровне фактической потребительской корзины.

Также Finance.ua писал , что по проекту госбюджета на 2026 год, предлагается установить такой прожиточный минимум:

на одного человека — 3209 грн;

для трудоспособных — 3328 грн;

для нетрудоспособных — 2595 грн.

Українські Новини

