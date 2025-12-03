Концепт пенсионной реформы будет представлен до конца года: что уже известно
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев сообщил, что Минсоцполитики до конца года должен представить концепт пенсионной реформы.
Об этом он сообщил в интервью изданию «Українські Новини».
«Есть общий вопрос пенсионной реформы. Имеем обязательство от министра социальной политики Дениса Улютина о том, что он до конца года нам представит концепт пенсионной реформы. Ждем», — отметил нардеп.
Недостатки действующей пенсионной системы
По его словам, в действующей солидарной системе есть несколько существенных недостатков, из-за которых люди при начислении пенсий получают меньше, чем должны получить.
«При начислении пенсий люди теряют до 19% из-за особого порядка определения базы начисления, исходя из средней зарплаты за последние три года, а также за счет низкого коэффициента замещения, заложенного в формулу. Также несправедлива формула индексации пенсии», — сообщил Гетманцев.
Изменения в спецпенсиях
Частью реформы станет вопрос спецпенсий. Вот что должно измениться, по словам Гетманцева:
- Спецпенсии должны быть отменены для категорий пенсионеров, которые не имеют для них оснований: судьи, прокурорские, работники правоохранительных органов.
- Спецпенсии военным должны быть унифицированы как для контрактников, так и для мобилизованных.
«Законопроект об отмене „клановых“ пенсий для прокуроров уже рекомендован ко второму чтению в зале Верховной Рады. Но он не может попасть в зал с мая этого года, потому что „система“ упирается и блокирует, чтобы этот законопроект был рассмотрен. Я неоднократно обращался к руководству парламента. У нас точно есть голоса в зале. И то, что „системой“ используются определенные юридические уловки для затягивания этого процесса, это вопрос месяцев, а не лет. Уверен, что мы дожмем», — добавил Гетманцев.
Реальный прожиточный минимум: что с этим
В то же время, подчеркнул нардеп, в Украине необходимо определить реальный прожиточный минимум, просмотрев потребительскую корзину, отвязать ее от десятков всевозможных платежей.
Ранее мы сообщали, что сейчас прожиточный минимум используется как расчетная величина для многих выплат, что не соответствует его социальному назначению. Поэтому в Верховной Раде рассматривают законопроекты, предусматривающие возврат прожиточного минимума его первичного социального значения и установление его на уровне фактической потребительской корзины.
Также Finance.ua писал, что по проекту госбюджета на 2026 год, предлагается установить такой прожиточный минимум:
- на одного человека — 3209 грн;
- для трудоспособных — 3328 грн;
- для нетрудоспособных — 2595 грн.
