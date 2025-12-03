В Украине выросла средняя зарплата: где платят больше всего Сегодня 11:01 — Личные финансы

В Украине выросла средняя зарплата: где платят больше всего

В октябре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 26 913 грн. Показатель вырос на 1,1% по сравнению с сентябрем, когда средняя зарплата была 26 623 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По состоянию на 1 ноября 2025 года общая задолженность по выплате заработной платы по Украине остается критической и составляет 3,7 млрд грн.

Региональные различия

Регионы с самой высокой средней зарплатой:

Киев — 40 738 грн;

Луганская область — 30 675 грн;

Днепропетровская область — 27 892 грн.

Регионы с самой низкой средней зарплатой:

Черновицкая область — 19 343 грн;

Кировоградская область — 19 920 грн;

Черниговская область — 20 561 грн.

Инфографика: Госстат

Зарплаты по сферам

Самые высокие зарплаты:

ІТ-сфера — 65 047 грн;

Финансы и страхование — 43 609 грн;

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 36 092 грн.

Самые низкие доходы получают работники сферы образования — 16 984 грн.

Инфографика: Госстат

По данным Госстата, в октябре 2025 года среднесписочная численность штатных работников составила 5,339 млн человек (-0,2% по сравнению с сентябрем этого года). Из них в промышленности работало 1,205 млн (-0,2% к показателю сентября).

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на исследование robota.ua писал , что подавляющее большинство работодателей (54%) уже сейчас планируют повышать зарплаты сотрудникам в следующем году. Еще 38% рассматривают такую ​​возможность, но пока без окончательного решения.

20 до 30 тысяч гривен. Еще 30% хотели бы зарабатывать 30 000−50 000 грн. Для 19% комфортна зарплата от 50 000 грн. Умеренные доходы 10 000−20 000 грн подходят 17% респондентов, а до 10 000 грн готовы получать всего 4%. Аналитики OLX Работа сообщали , что наиболее приемлемым для большинства опрошенных украинцев (31%) является уровень заработной платы в пределах. Еще 30% хотели бы зарабатывать 30 000−50 000 грн. Для 19% комфортна зарплата от 50 000 грн. Умеренные доходы 10 000−20 000 грн подходят 17% респондентов, а до 10 000 грн готовы получать всего 4%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.