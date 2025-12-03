В Украине выросла средняя зарплата: где платят больше всего
В октябре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 26 913 грн. Показатель вырос на 1,1% по сравнению с сентябрем, когда средняя зарплата была 26 623 грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По состоянию на 1 ноября 2025 года общая задолженность по выплате заработной платы по Украине остается критической и составляет 3,7 млрд грн.
Региональные различия
Регионы с самой высокой средней зарплатой:
- Киев — 40 738 грн;
- Луганская область — 30 675 грн;
- Днепропетровская область — 27 892 грн.
Регионы с самой низкой средней зарплатой:
- Черновицкая область — 19 343 грн;
- Кировоградская область — 19 920 грн;
- Черниговская область — 20 561 грн.
Зарплаты по сферам
Самые высокие зарплаты:
- ІТ-сфера — 65 047 грн;
- Финансы и страхование — 43 609 грн;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность — 36 092 грн.
Самые низкие доходы получают работники сферы образования — 16 984 грн.
По данным Госстата, в октябре 2025 года среднесписочная численность штатных работников составила 5,339 млн человек (-0,2% по сравнению с сентябрем этого года). Из них в промышленности работало 1,205 млн (-0,2% к показателю сентября).
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на исследование robota.ua писал, что подавляющее большинство работодателей (54%) уже сейчас планируют повышать зарплаты сотрудникам в следующем году. Еще 38% рассматривают такую возможность, но пока без окончательного решения.
Аналитики OLX Работа сообщали, что наиболее приемлемым для большинства опрошенных украинцев (31%) является уровень заработной платы в пределах 20 до 30 тысяч гривен. Еще 30% хотели бы зарабатывать 30 000−50 000 грн. Для 19% комфортна зарплата от 50 000 грн. Умеренные доходы 10 000−20 000 грн подходят 17% респондентов, а до 10 000 грн готовы получать всего 4%.
