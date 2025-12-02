Где найти первую работу: 10 интересных стажировок ноября
Начать карьеру без опыта непросто, но стажировки дают шанс попробовать себя в реальных рабочих задачах, понять, что получается лучше всего, и увидеть свой потенциальный путь изнутри.
Делимся подборкой robota.ua актуальных стажировок, которые помогут сделать первый шаг уверенно и осознанно.
Аналитик по продажам (стажер) в 1+1 media
📍 Киев
Один из крупнейших медиахолдингов Украины открывает набор на стажировку. Это возможность для студентов последних курсов и выпускников, которые желают начать карьеру в медиа и имеют:
- базовые или теоретические знания в сфере медиа (преимущество);
- уверенные навыки работы с MS Office и Excel (знание VBA — будет плюсом);
- уровень английского, достаточный для работы с письменными материалами.
Стажеры будут привлечены, в частности, к: мониторингу и анализу рекламной активности на телевидении, подготовке регулярных отчетов по телевидению и ТВ-рекламе, созданию и оформлению презентаций, а также формированию административной отчетности.
Обратите внимание, что обязательное требование — наличие видеорезюме.
Практикант/стажер в OTP Bank Ukraine
📍 Киев (гибкий график, возможна полная и частичная занятость)
Один из отечественных банков ищет практиканта или стажера.
В ходе практики предполагается работа в банковских программах, а также с документами и оргтехникой.
Рассматриваются кандидаты с сильными теоретическими знаниями, которые хотят развиваться профессионально и личностно.
Интерн отдела маркетинга в цифровом канале в «BAT Украина»
📍 Киев
Работодателем является часть Группы ОАО, производящая традиционные табачные продукты, а также продукты нового поколения, сфокусированные на уменьшении влияния на здоровье людей.
Компания приглашает присоединиться к BeTalent Program — оплачиваемой 6−9-месячной программе стажировки для студентов 4−6 курсов и недавних выпускников (до 3 лет после завершения обучения).
Участники должны быть готовы работать full-time и владеть английским на уровне Upper-Intermediate или выше. Дополнительным преимуществом станет опыт участия в волонтерских проектах, студенческих инициативах или других активностях.
Интерн в отдел аудита в Baker Tilly
📍 Киев (гибридный формат)
Одна из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний Украины ищет интернов на 3-месячную оплачиваемую стажировку в отделе аудита, которые:
- будут работать с финансовой отчетностью компаний;
- примут участие в наблюдениях за инвентаризациями клиентов;
- будут тестировать финансовые модели и хозяйственные операции.
Рассматривают кандидатов с базовыми знаниями бухгалтерского учета (финансовая отчетность, проводки).
После успешного завершения программы интерны смогут продолжить работу в компании в должности аудитора (грейд А1).
Эксперт по обслуживанию частных лиц (старт карьеры) в «Креди Агриколь Банк»
📍 Киев
Украинский банк, являющийся частью французской международной финансовой группы Crédit Agricole, дает шанс присоединиться к компании. Присоединиться могут студенты 2−5 курсов (специальности: экономика, финансы, менеджмент и смежные направления), а также выпускники, стремящиеся получить первый практический опыт, развиваться в сфере клиентского сервиса и вносить вклад в формирование позитивного имиджа компании.
Среди преимуществ, которые предлагает работодатель:
- медицинское страхование и страхование жизни;
- возможности обучения и профессионального развития;
- дополнительный выходной в день рождения.
Есть возможность выбрать ближайшее отделение к месту жительства для комфортной работы.
Стажер в отдел бухгалтерии в Kernel
📍 Киев
Работодатель — ведущий в мире и крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.
Компания приглашает на оплачиваемую стажировку в подразделение бухгалтерии и учета ВЭД студентов последних курсов обучения ВУЗов.
Чтобы попасть в компанию, понадобятся:
- базовые знания экономики и финансов;
- знание основ внешнеэкономической деятельности предприятий, принципов бухгалтерского учета и учета сделок, а также видов первичных документов.
Стажер отдела логистики и сопровождения сбыта автомобилей (на 3 месяца) в «Группа Порше в Украине»
📍 Киев (гибкий график, совместимый с обучением)
Стажеров ищет компания — часть Porsche Holding Salzburg — крупнейшей европейской компании по розничной торговле автомобилями, работающей в 29 странах мира.
На оплачиваемую стажировку приглашают студентов и выпускников специальностей «Логистика», «Цепи поставок» и родственных направлений, владеющих английским на уровне Pre-Intermediate или выше.
Продолжительность стажировки: 3 месяца (возможно продление).
Гарантируется:
- фиксированная ежемесячная зарплата;
- доступ к внутренним тренингам и обучающим программам;
- дополнительные средства на питание;
- поддержка ментора в период адаптации.
Младший гейм-дизайнер (стажер) в Floralove
📍 Киев
Компания, занимающаяся оптовой продажей цветов, ищет младшего гейм-дизайнера-стажера.
Должность предусматривает следующие обязанности:
- помощь в разработке концепций игры: идеи персонажей, локаций, геймплей;
- обучение основам геймдизайна под руководством старших дизайнеров;
- создание обычных прототипов уровней либо механик;
- анализ игр-конкурентов для инсайтов и идей;
- подготовка документации: описание игровых элементов, заметок.
Работодатель предлагает обучение с нуля.
Стажер (телекоммуникации) в «Vodafone Украина»
📍 Хмельницкий
Украинский мобильный оператор, предоставляющий услуги мобильной связи, фиксированного интернета и других цифровых сервисов, приглашает на Vodafone Career Way — 6-месячную оплачиваемую стажировку. Присоединиться могут студенты 4−6 курсов или выпускники 2024−2025.
Будущий стажер будет:
- производить монтаж оборудования, налаживать и вводить в эксплуатацию новое оборудование;
- контролировать состояние оборудования базовых и релейных станций;
- проводить планово-профилактические работы на оборудовании базовых и релейных станций.
Попробуйте свои силы, если у вас есть высшее техническое образование и водительские права категории «В».
Юрист-стажер в Киевский окружной административный суд
📍 Киев
Работодатель — местный специализированный административный суд первой инстанции, рассматривающий дела, связанные с публично-правовыми спорами.
Шанс получить опыт работы в сфере административного права и содействовать профессиональному росту у кандидатов с высшим юридическим образованием и желанием учиться и развиваться в сфере административного права.
Среди обязанностей:
- участие в подготовке судебных документов;
- проведение правового анализа дел;
- взаимодействие с клиентами и другими участниками судебного процесса;
- выполнение других задач, связанных с поддержкой работы юридического отдела.
