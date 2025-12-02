Где найти первую работу: 10 интересных стажировок ноября Сегодня 16:22 — Личные финансы

Где найти первую работу: 10 интересных стажировок ноября

Начать карьеру без опыта непросто, но стажировки дают шанс попробовать себя в реальных рабочих задачах, понять, что получается лучше всего, и увидеть свой потенциальный путь изнутри.

Делимся подборкой robota.ua актуальных стажировок, которые помогут сделать первый шаг уверенно и осознанно.

Аналитик по продажам (стажер) в 1+1 media

📍 Киев

Один из крупнейших медиахолдингов Украины открывает набор на стажировку . Это возможность для студентов последних курсов и выпускников, которые желают начать карьеру в медиа и имеют:

базовые или теоретические знания в сфере медиа (преимущество);

уверенные навыки работы с MS Office и Excel (знание VBA — будет плюсом);

уровень английского, достаточный для работы с письменными материалами.

Стажеры будут привлечены, в частности, к: мониторингу и анализу рекламной активности на телевидении, подготовке регулярных отчетов по телевидению и ТВ-рекламе, созданию и оформлению презентаций, а также формированию административной отчетности.

Обратите внимание, что обязательное требование — наличие видеорезюме.

Практикант/стажер в OTP Bank Ukraine

📍 Киев (гибкий график, возможна полная и частичная занятость)

В ходе практики предполагается работа в банковских программах, а также с документами и оргтехникой.

Рассматриваются кандидаты с сильными теоретическими знаниями, которые хотят развиваться профессионально и личностно.

Интерн отдела маркетинга в цифровом канале в «BAT Украина»

📍 Киев

Работодателем является часть Группы ОАО, производящая традиционные табачные продукты, а также продукты нового поколения, сфокусированные на уменьшении влияния на здоровье людей.

Компания приглашает присоединиться к BeTalent Program — оплачиваемой 6−9-месячной программе стажировки для студентов 4−6 курсов и недавних выпускников (до 3 лет после завершения обучения).

Участники должны быть готовы работать full-time и владеть английским на уровне Upper-Intermediate или выше. Дополнительным преимуществом станет опыт участия в волонтерских проектах, студенческих инициативах или других активностях.

Интерн в отдел аудита в Baker Tilly

📍 Киев (гибридный формат)

Одна из крупнейших аудиторских и консалтинговых компаний Украины ищет интернов на 3-месячную оплачиваемую стажировку в отделе аудита, которые:

будут работать с финансовой отчетностью компаний;

примут участие в наблюдениях за инвентаризациями клиентов;

будут тестировать финансовые модели и хозяйственные операции.

Рассматривают кандидатов с базовыми знаниями бухгалтерского учета (финансовая отчетность, проводки).

После успешного завершения программы интерны смогут продолжить работу в компании в должности аудитора (грейд А1).

Эксперт по обслуживанию частных лиц (старт карьеры) в «Креди Агриколь Банк»

📍 Киев

Украинский банк, являющийся частью французской международной финансовой группы Crédit Agricole, дает шанс присоединиться к компании . Присоединиться могут студенты 2−5 курсов (специальности: экономика, финансы, менеджмент и смежные направления), а также выпускники, стремящиеся получить первый практический опыт, развиваться в сфере клиентского сервиса и вносить вклад в формирование позитивного имиджа компании.

Среди преимуществ, которые предлагает работодатель:

медицинское страхование и страхование жизни;

возможности обучения и профессионального развития;

дополнительный выходной в день рождения.

Есть возможность выбрать ближайшее отделение к месту жительства для комфортной работы.

Стажер в отдел бухгалтерии в Kernel

📍 Киев

Работодатель — ведущий в мире и крупнейший в Украине производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки.

Компания приглашает на оплачиваемую стажировку в подразделение бухгалтерии и учета ВЭД студентов последних курсов обучения ВУЗов.

Чтобы попасть в компанию, понадобятся:

базовые знания экономики и финансов;

знание основ внешнеэкономической деятельности предприятий, принципов бухгалтерского учета и учета сделок, а также видов первичных документов.

Стажер отдела логистики и сопровождения сбыта автомобилей (на 3 месяца) в «Группа Порше в Украине»

📍 Киев (гибкий график, совместимый с обучением)

Стажеров ищет компания — часть Porsche Holding Salzburg — крупнейшей европейской компании по розничной торговле автомобилями, работающей в 29 странах мира.

На оплачиваемую стажировку приглашают студентов и выпускников специальностей «Логистика», «Цепи поставок» и родственных направлений, владеющих английским на уровне Pre-Intermediate или выше.

Продолжительность стажировки: 3 месяца (возможно продление).

Гарантируется:

фиксированная ежемесячная зарплата;

доступ к внутренним тренингам и обучающим программам;

дополнительные средства на питание;

поддержка ментора в период адаптации.

Младший гейм-дизайнер (стажер) в Floralove

📍 Киев

Должность предусматривает следующие обязанности:

помощь в разработке концепций игры: идеи персонажей, локаций, геймплей;

обучение основам геймдизайна под руководством старших дизайнеров;

создание обычных прототипов уровней либо механик;

анализ игр-конкурентов для инсайтов и идей;

подготовка документации: описание игровых элементов, заметок.

Работодатель предлагает обучение с нуля.

Стажер (телекоммуникации) в «Vodafone Украина»

📍 Хмельницкий

Украинский мобильный оператор, предоставляющий услуги мобильной связи, фиксированного интернета и других цифровых сервисов, приглашает на Vodafone Career Way — 6-месячную оплачиваемую стажировку. Присоединиться могут студенты 4−6 курсов или выпускники 2024−2025.

Будущий стажер будет:

производить монтаж оборудования, налаживать и вводить в эксплуатацию новое оборудование;

контролировать состояние оборудования базовых и релейных станций;

проводить планово-профилактические работы на оборудовании базовых и релейных станций.

Попробуйте свои силы, если у вас есть высшее техническое образование и водительские права категории «В».

Юрист-стажер в Киевский окружной административный суд

📍 Киев

Работодатель — местный специализированный административный суд первой инстанции, рассматривающий дела, связанные с публично-правовыми спорами.

Шанс получить опыт работы в сфере административного права и содействовать профессиональному росту у кандидатов с высшим юридическим образованием и желанием учиться и развиваться в сфере административного права.

Среди обязанностей:

участие в подготовке судебных документов;

проведение правового анализа дел;

взаимодействие с клиентами и другими участниками судебного процесса;

выполнение других задач, связанных с поддержкой работы юридического отдела.

