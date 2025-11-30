В Службе занятости назвали самые востребованные вакансии в 2025 году Сегодня 10:12 — Личные финансы

В Службе занятости назвали самые востребованные вакансии в 2025 году

За январь — октябрь украинские работодатели подали в Государственную службу занятости почти 400 тысяч вакансий, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время удалось трудоустроить более 330 тысяч граждан.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЗУ.

Каких работников искали чаще всего

Наибольший спрос у работодателей наблюдался на работников в сфере торговли и услуг — 18% от всех представленных вакансий.

Меньше всего искали квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства — всего 2,3%.

Также высоким был спрос на:

подсобных рабочих — более 17,4 тыс. вакансий;

продавцов продовольственных товаров — 16,4 тыс.;

водителей автотранспортных средств — 15,9 тыс.;

продавцов-консультантов — 11,7 тыс.;

поваров — 11 тыс.

«В настоящее время для клиентов Государственной службы занятости предлагается 236 тысяч вакансий в разных сферах», — говорится в сообщении.

В каких регионах работу предлагали наиболее активно

Больше всего вакансий было зафиксировано во Львовской области — почти 50 тысяч.

При этом работу получили 16,6 тысячи кандидатов, а закрыть потребность работодателей удалось на 34%. Все остальные открытые позиции доступны для соискателей.

В Днепропетровской области за 10 месяцев 2025 года работодатели зарегистрировали около 30 тысяч вакансий, из которых было укомплектовано 71%.

Лидерами по количеству трудоустроенных стали Донецкий и Ивано-Франковский центры занятости, где более 80% заявленных вакансий было заполнено.

До этого Finance.ua отмечал , что бизнес готовится к сложному году, но подавляющее большинство работодателей (54%) уже сейчас планируют повышать зарплаты сотрудникам в следующем году.

