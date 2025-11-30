0 800 307 555
В Службе занятости назвали самые востребованные вакансии в 2025 году

Личные финансы
25
За январь — октябрь украинские работодатели подали в Государственную службу занятости почти 400 тысяч вакансий, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За это время удалось трудоустроить более 330 тысяч граждан.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЗУ.

Каких работников искали чаще всего

Наибольший спрос у работодателей наблюдался на работников в сфере торговли и услуг — 18% от всех представленных вакансий.
Меньше всего искали квалифицированных работников сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства — всего 2,3%.
Также высоким был спрос на:
  • подсобных рабочих — более 17,4 тыс. вакансий;
  • продавцов продовольственных товаров — 16,4 тыс.;
  • водителей автотранспортных средств — 15,9 тыс.;
  • продавцов-консультантов — 11,7 тыс.;
  • поваров — 11 тыс.
«В настоящее время для клиентов Государственной службы занятости предлагается 236 тысяч вакансий в разных сферах», — говорится в сообщении.

В каких регионах работу предлагали наиболее активно

Больше всего вакансий было зафиксировано во Львовской области — почти 50 тысяч.
При этом работу получили 16,6 тысячи кандидатов, а закрыть потребность работодателей удалось на 34%. Все остальные открытые позиции доступны для соискателей.
В Днепропетровской области за 10 месяцев 2025 года работодатели зарегистрировали около 30 тысяч вакансий, из которых было укомплектовано 71%.
Лидерами по количеству трудоустроенных стали Донецкий и Ивано-Франковский центры занятости, где более 80% заявленных вакансий было заполнено.
До этого Finance.ua отмечал, что бизнес готовится к сложному году, но подавляющее большинство работодателей (54%) уже сейчас планируют повышать зарплаты сотрудникам в следующем году.
По материалам:
Finance.ua
