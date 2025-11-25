Где искать удаленную работу в ноябре — подборка вакансий Сегодня 12:03 — Личные финансы

Где искать удаленную работу в ноябре — подборка вакансий

Когда каждая поездка на работу ощущается как марафон, а рабочие дни отнимают больше энергии, чем приносят, пора искать альтернативу. Удаленный формат дает больше свободы: отсутствие дороги, возможность работать в своих условиях и выстроить рабочий ритм, который действительно подходит именно вам.

Делимся подборкой вакансий на удаленную работу от robota.ua.

Бренд-менеджер в «Приправка»

📍 Удаленно

О работодателе. Украинский бренд, который производит специи и формирует культуру вкуса: запускает уникальные линейки, работает с мировыми шефами, выводит категории на новый уровень.

В команду приглашают специалиста:

с опытом работы в аналогичной должности в сфере FMCG (пищевые продукты);

который умеет работать с аналитическими инструментами для оценки эффективности маркетинговых кампаний и принятия решений;

с умением исследовать рыночные тенденции, конкурентную среду и поведение потребителей для принятия обоснованных решений;

с высшим образованием в сфере маркетинга;

со знанием английского — желательно Intermediate (будет преимуществом).

Куратор Promodo Academy в Promodo

📍 Удаленно или в одном из офисов компании (Киев, Харьков)

О работодателе. Украинское маркетинговое агентство полного цикла, которое занимается performance-маркетингом, медийной рекламой, SMM, брендингом, креативом и стратегическими исследованиями.

Ищут куратора, отвечающего за полный цикл организации курсов:

формирование программ курсов вместе с лекторами, а также команды лекторов;

публикация актуальных курсов на всех платформах и обновление контента на сайте;

ведение LMS;

подготовка лекторов к преподаванию курса;

организация запуска курса: каждой лекции, их записи, загрузки лекции в личный кабинет студента;

сопровождение студентов на протяжении всего курса;

завершение курса: подготовка сертификатов, проведение защиты работ совместно с лекторами;

сбор обратной связи от студентов.

Работодатель обращает внимание на кандидатов с опытом работы на позиции куратора/администратора курсов — от 1 года, базовым пониманием или интересом в сфере digital-маркетинга, а также умением создавать презентации.

Графический дизайнер в Vchasno Group

📍 Удаленно или в офисе в Киеве

О работодателе. Украинская группа продуктовых IT-компаний создает цифровые решения для бизнеса и государства.

Ищут в маркетинговую команду дизайнера с:

опытом работы от 3 лет на позиции графического дизайнера или digital-дизайна;

портфолио с реализованными проектами;

отличным владением Figma, Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects — желательно);

опытом применения AI-инструментов в работе дизайнера (генерация идей, референсов, визуалов);

знанием современных трендов и UI/UX-принципов;

опытом работы с дизайн-системами, умением их применять и развивать.

Компания помогает организовывать энергонезависимость жилья работников для комфортной работы. Офис открыт для сотрудников, при необходимости — с домашними питомцами.

Читайте также Как говорить о зарплате на собеседовании — советы

Маркетолог-аналитик в Starlight Media

📍 Удаленно или в офисе в Киеве

О работодателе. Медиагруппа, изготовитель и дистрибьютор видеоконтента, любимых программ и сериалов миллионов украинцев.

Компания поручит будущему работнику следующие задачи:

исследование и анализ рыночных тенденций и конкурентов;

анализ эффективности направления (ROI, uplift, доходность);

подготовка маркетинговых отчетов с использованием BI-систем и Excel;

расчет ключевых показателей при формировании медиапланов;

проведение ad-hoc исследований по запросу команды или руководства.

Среди ожиданий от кандидата: высшее образование в сфере экономики или маркетинга; уверенное владение Excel или Google Sheets; опыт работы в аналогичной должности от одного года; высокий уровень владения Microsoft Office, Excel и базовыми инструментами SQL.

HR Tech Product Owner в Fozzy Group

📍 Удаленно или в офисе в Киеве

О работодателе. Ритейлер, развивающийся в различных бизнес-направлениях: супермаркеты, аптеки, рестораны, спортивные пространства, служба доставки, банки, химчистка, IT-компания TemaBit.

На работу ищут специалиста для направления Recruitment Automation, который будет:

анализировать процессы рекрутинга в разных бизнес-направлениях (массовый, офисный, IT);

обнаруживать узкие места, формировать backlog улучшений;

работать с ATS, интеграциями и инструментами автоматизации;

использовать AI-решения для повышения эффективности (чат-боты, аналитика, скоринг резюме и т. п. );

); формировать требования для IT-команды, контролировать реализацию;

готовить бизнес-кейсы и обоснование для инвестиций в HR Tech.

Strategist в Dentsu Ukraine

📍 Удаленно или в офисе в Киеве

О работодателе. Компания работает на украинском рынке маркетинговых, медиа и digital услуг и предоставляет комплексные решения для местных и международных компаний.

Зона ответственности будущего работника:

разработка стратегий для новых и текущих клиентов агентства (медийные и перфоменс-стратегии);

подготовка презентаций и их защита перед клиентами;

участие в подготовке тендерных предложений;

анализ рынка, конкурентов, поиск инсайтов;

брифирование рессорчеров, медиапленеров, внутренних специализированных юнитов для медиапланирования под стратегический подход.

Среди предложений работодателя: компенсация медицинского страхования, спортивных абонементов и сессий с психологом; курсы на обучающей платформе, тренинги с экспертами других офисов компании, разговорный клуб и электронная библиотека; скидки от партнеров, благотворительные мероприятия и участие в тематических комьюнити; Pets friendly офис.

Специалист сектора учета необоротных активов в Kyivstar

📍 Удаленно, есть возможность посещать офис во Львове

О работодателе. Украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, интернета и цифровых сервисов.

В команду на временную должность ищут специалиста, который имеет:

высшее экономическое образование или учится на старших курсах университета;

опыт работы в должности финансового специалиста (желательно);

уверенные навыки работы с ПК на уровне опытного пользователя.

PR-менеджер/Интернет-маркетолог в Billing Media

📍 Удаленно

О работодателе. Международное диджитал-агентство, которое помогает компаниям и рекламным агентствам создавать, пополнять и управлять рекламными аккаунтами на глобальных платформах, таких как Google, Meta (Facebook), LinkedIn, TikTok и т. д.

На что обращают внимание при отборе кандидатов:

опыт работы в сфере маркетинга, рекламы и PR от 2 лет;

понимание принципов построения бренда и digital-продвижения;

опыт работы в digital-агентствах будет весомым преимуществом;

навыки работы с дизайнерскими программами и AI-инструментами (также будет плюсом);

умение координировать работу команды и отдельных специалистов, ставить задачи и контролировать их выполнение.

Юрист (In-House Legal) в Deloitte

📍 Гибридный формат

О работодателе. Международная компания по предоставлению профессиональных услуг. Эксперты предоставляют профессиональные услуги в сфере аудита, бизнес-консалтинга, финансового консультирования, управления рисками предприятия и консультирования по вопросам налогообложения и права.

Будущий работник может рассчитывать, в частности, на:

прозрачный и динамичный карьерный рост;

25 рабочих дней ежегодного оплачиваемого отпуска;

дополнительный выходной в день рождения;

страхование жизни, здоровья и путешествий;

корпоративное обучение по развитию soft&tech skills;

курсы английского языка;

доступ к образовательным платформам (LinkedIn Learning, Udemy);

консультации по финансовым и юридическим вопросам, а также консультации профессионального психолога или бизнес-коуча.

🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Щелкайте на изображении в новости и узнавайте об основном за несколько минут.

Ведущий специалист сопровождения комплаенс-процедур в NovaPay

📍 Удаленно или гибридный формат

О работодателе. Международный финансовый сервис, входящий в ГК NOVA.

Ожидания от претендентов на должность:

полное высшее образование по экономическому или банковскому направлению;

опыт работы в сфере комплаенса;

отличное знание законодательства Украины в сфере комплаенса;

опыт оценки комплаенс-рисков;

практический опыт работы с комплаенс-процедурами;

опыт разработки внутренних политик и процедур.

Вы можете рассчитывать на медицинское страхование, консультации психолога, корпоративные спортивные сообщества; занятия по английскому языку; курсы и тренинги для профессионального роста; программу наставничества и поддержку каждого нового сотрудника.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.