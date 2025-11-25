Где искать удаленную работу в ноябре — подборка вакансий
Когда каждая поездка на работу ощущается как марафон, а рабочие дни отнимают больше энергии, чем приносят, пора искать альтернативу. Удаленный формат дает больше свободы: отсутствие дороги, возможность работать в своих условиях и выстроить рабочий ритм, который действительно подходит именно вам.
Делимся подборкой вакансий на удаленную работу от robota.ua.
Бренд-менеджер в «Приправка»
📍 Удаленно
О работодателе. Украинский бренд, который производит специи и формирует культуру вкуса: запускает уникальные линейки, работает с мировыми шефами, выводит категории на новый уровень.
В команду приглашают специалиста:
- с опытом работы в аналогичной должности в сфере FMCG (пищевые продукты);
- который умеет работать с аналитическими инструментами для оценки эффективности маркетинговых кампаний и принятия решений;
- с умением исследовать рыночные тенденции, конкурентную среду и поведение потребителей для принятия обоснованных решений;
- с высшим образованием в сфере маркетинга;
- со знанием английского — желательно Intermediate (будет преимуществом).
Куратор Promodo Academy в Promodo
📍 Удаленно или в одном из офисов компании (Киев, Харьков)
О работодателе. Украинское маркетинговое агентство полного цикла, которое занимается performance-маркетингом, медийной рекламой, SMM, брендингом, креативом и стратегическими исследованиями.
Ищут куратора, отвечающего за полный цикл организации курсов:
- формирование программ курсов вместе с лекторами, а также команды лекторов;
- публикация актуальных курсов на всех платформах и обновление контента на сайте;
- ведение LMS;
- подготовка лекторов к преподаванию курса;
- организация запуска курса: каждой лекции, их записи, загрузки лекции в личный кабинет студента;
- сопровождение студентов на протяжении всего курса;
- завершение курса: подготовка сертификатов, проведение защиты работ совместно с лекторами;
- сбор обратной связи от студентов.
Работодатель обращает внимание на кандидатов с опытом работы на позиции куратора/администратора курсов — от 1 года, базовым пониманием или интересом в сфере digital-маркетинга, а также умением создавать презентации.
Графический дизайнер в Vchasno Group
📍 Удаленно или в офисе в Киеве
О работодателе. Украинская группа продуктовых IT-компаний создает цифровые решения для бизнеса и государства.
Ищут в маркетинговую команду дизайнера с:
- опытом работы от 3 лет на позиции графического дизайнера или digital-дизайна;
- портфолио с реализованными проектами;
- отличным владением Figma, Adobe (Illustrator, Photoshop, After Effects — желательно);
- опытом применения AI-инструментов в работе дизайнера (генерация идей, референсов, визуалов);
- знанием современных трендов и UI/UX-принципов;
- опытом работы с дизайн-системами, умением их применять и развивать.
Компания помогает организовывать энергонезависимость жилья работников для комфортной работы. Офис открыт для сотрудников, при необходимости — с домашними питомцами.
Маркетолог-аналитик в Starlight Media
📍 Удаленно или в офисе в Киеве
О работодателе. Медиагруппа, изготовитель и дистрибьютор видеоконтента, любимых программ и сериалов миллионов украинцев.
Компания поручит будущему работнику следующие задачи:
- исследование и анализ рыночных тенденций и конкурентов;
- анализ эффективности направления (ROI, uplift, доходность);
- подготовка маркетинговых отчетов с использованием BI-систем и Excel;
- расчет ключевых показателей при формировании медиапланов;
- проведение ad-hoc исследований по запросу команды или руководства.
Среди ожиданий от кандидата: высшее образование в сфере экономики или маркетинга; уверенное владение Excel или Google Sheets; опыт работы в аналогичной должности от одного года; высокий уровень владения Microsoft Office, Excel и базовыми инструментами SQL.
HR Tech Product Owner в Fozzy Group
📍 Удаленно или в офисе в Киеве
О работодателе. Ритейлер, развивающийся в различных бизнес-направлениях: супермаркеты, аптеки, рестораны, спортивные пространства, служба доставки, банки, химчистка, IT-компания TemaBit.
На работу ищут специалиста для направления Recruitment Automation, который будет:
- анализировать процессы рекрутинга в разных бизнес-направлениях (массовый, офисный, IT);
- обнаруживать узкие места, формировать backlog улучшений;
- работать с ATS, интеграциями и инструментами автоматизации;
- использовать AI-решения для повышения эффективности (чат-боты, аналитика, скоринг резюме
и т. п.);
- формировать требования для IT-команды, контролировать реализацию;
- готовить бизнес-кейсы и обоснование для инвестиций в HR Tech.
Strategist в Dentsu Ukraine
📍 Удаленно или в офисе в Киеве
О работодателе. Компания работает на украинском рынке маркетинговых, медиа и digital услуг и предоставляет комплексные решения для местных и международных компаний.
Зона ответственности будущего работника:
- разработка стратегий для новых и текущих клиентов агентства (медийные и перфоменс-стратегии);
- подготовка презентаций и их защита перед клиентами;
- участие в подготовке тендерных предложений;
- анализ рынка, конкурентов, поиск инсайтов;
- брифирование рессорчеров, медиапленеров, внутренних специализированных юнитов для медиапланирования под стратегический подход.
Среди предложений работодателя: компенсация медицинского страхования, спортивных абонементов и сессий с психологом; курсы на обучающей платформе, тренинги с экспертами других офисов компании, разговорный клуб и электронная библиотека; скидки от партнеров, благотворительные мероприятия и участие в тематических комьюнити; Pets friendly офис.
Специалист сектора учета необоротных активов в Kyivstar
📍 Удаленно, есть возможность посещать офис во Львове
О работодателе. Украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи, интернета и цифровых сервисов.
В команду на временную должность ищут специалиста, который имеет:
- высшее экономическое образование или учится на старших курсах университета;
- опыт работы в должности финансового специалиста (желательно);
- уверенные навыки работы с ПК на уровне опытного пользователя.
PR-менеджер/Интернет-маркетолог в Billing Media
📍 Удаленно
О работодателе. Международное диджитал-агентство, которое помогает компаниям и рекламным агентствам создавать, пополнять и управлять рекламными аккаунтами на глобальных платформах, таких как Google, Meta (Facebook), LinkedIn, TikTok
и т. д.
На что обращают внимание при отборе кандидатов:
- опыт работы в сфере маркетинга, рекламы и PR от 2 лет;
- понимание принципов построения бренда и digital-продвижения;
- опыт работы в digital-агентствах будет весомым преимуществом;
- навыки работы с дизайнерскими программами и AI-инструментами (также будет плюсом);
- умение координировать работу команды и отдельных специалистов, ставить задачи и контролировать их выполнение.
Юрист (In-House Legal) в Deloitte
📍 Гибридный формат
О работодателе. Международная компания по предоставлению профессиональных услуг. Эксперты предоставляют профессиональные услуги в сфере аудита, бизнес-консалтинга, финансового консультирования, управления рисками предприятия и консультирования по вопросам налогообложения и права.
Будущий работник может рассчитывать, в частности, на:
- прозрачный и динамичный карьерный рост;
- 25 рабочих дней ежегодного оплачиваемого отпуска;
- дополнительный выходной в день рождения;
- страхование жизни, здоровья и путешествий;
- корпоративное обучение по развитию soft&tech skills;
- курсы английского языка;
- доступ к образовательным платформам (LinkedIn Learning, Udemy);
- консультации по финансовым и юридическим вопросам, а также консультации профессионального психолога или бизнес-коуча.
Ведущий специалист сопровождения комплаенс-процедур в NovaPay
📍 Удаленно или гибридный формат
О работодателе. Международный финансовый сервис, входящий в ГК NOVA.
Ожидания от претендентов на должность:
- полное высшее образование по экономическому или банковскому направлению;
- опыт работы в сфере комплаенса;
- отличное знание законодательства Украины в сфере комплаенса;
- опыт оценки комплаенс-рисков;
- практический опыт работы с комплаенс-процедурами;
- опыт разработки внутренних политик и процедур.
Вы можете рассчитывать на медицинское страхование, консультации психолога, корпоративные спортивные сообщества; занятия по английскому языку; курсы и тренинги для профессионального роста; программу наставничества и поддержку каждого нового сотрудника.
