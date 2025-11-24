Как выбирать авто для сдачи экзамена по вождению — советы МВД Сегодня 20:32 — Личные финансы

Как выбирать авто для сдачи экзамена по вождению — советы МВД

При сдаче практического экзамена важны не только навыки управления, но и сам автомобиль. Поэтому кандидаты в водители могут самостоятельно выбирать транспортное средство, на котором будет комфортно управлять — автошколы или сервисного центра МВД.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

Как выбрать транспортное средство

Для этого при регистрации в системе Е-Запись необходимо выбрать транспортное средство — учебное заведение или сервисный центр МВД.

«В экзаменационных хабах имеется обновленный автопарк с современными и удобными автомобилями. Будущий водитель может заранее ознакомиться с их перечнем, который размещен на сайте ГСЦ МВД в разделе „ Услуги “», — отметили в МВД.

При сдаче практического экзамена самостоятельный выбор автомобиля среди имеющихся — не предусмотрен. Автомобиль и экзаменатора система выбирает автоматически.

Стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД по-прежнему составляет 420 грн, также возможна комиссия банка. В эту цена входит и сам автомобиль.

То есть за подачу автомобиля сервисного центра МВД дополнительно платить не требуется.

Если выбираете транспортное средство учебного заведения, на котором планируете сдавать практический экзамен, необходимо самостоятельно договариваться об аренде авто. Транспортное средство не обязательно должно принадлежать именно той автошколе, где проходили обучение. Возможно сдавать экзамен на автомобиле другого учебного заведения, но он должен быть обязательно аккредитован.

«Итак, если планируете сдавать практический экзамен на транспортном средстве учебного заведения, необходимо самостоятельно договариваться с автошколой о прибытии авто в сервисный центр МВД в определенное время. Стоимость аренды авто учебного заведения зависит от условий договора между кандидатом в водители и самим учебным заведением. Сервисные центры МВД никаким образом не влияют на ценовую политику», — отметили в МВД.

