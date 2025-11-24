Черная пятница против кошелька: как эмоции вынуждают тратить больше Сегодня 17:38 — Личные финансы

Черная пятница против кошелька: как эмоции вынуждают тратить больше

В конце ноября магазины заполняют полки красными ценниками с обещаниями «скидки до -70%», а яркие сообщения в соцсетях призывают покупать прямо сейчас, потому что «потом будет дороже». В этот период особенно легко поддаться импульсивным покупкам, поэтому стоит заранее подумать о том, как сохранить финансовую дисциплину и не потратить больше, чем нужно.

Это подчеркивают эксперты Финкульта.

Акции типа «Черная пятница» рассчитаны на импульсивные покупки. Красный цвет, таймеры обратного отсчета и яркие баннеры предназначены для того, чтобы вы покупали быстро, не обдумав решение.

Совет: составьте список покупок заранее и перед нажатием кнопки «купить» сделайте паузу.

Спросите себя:

Действительно ли мне это нужно?

Купил бы я это по полной цене?

Если ответ нет, оставьте товар в корзине до утра. Часто желание купить исчезает вместе с ночными скидками.

Скидка не всегда настоящая

Многие продавцы перед акциями повышают цены, чтобы потом «снизить» их до начального уровня. Поэтому прежде чем совершать покупку, проверьте историю цены товара за несколько недель до акции. Это можно сделать через онлайн-сервисы или простой поиск в Google.

Если цена не менялась — это маркетинговый трюк, а не настоящая скидка.

Читайте также 7 советов к Черной пятнице: как не купить лишнего и не дать себя обмануть

Маленький тест на устойчивость к акциям

Представьте рекламу: «Ноутбук, который вы давно хотели — минус 40%! Только до конца дня!»

Ваши действия могут быть следующими:

Сразу нажать «Купить». Проверить, сколько он стоил на прошлой неделе. Записать в список «подумать до завтра».

Если вы выбираете вариант 2 или 3 — у вас уже есть иммунитет к финансовым ловушкам.

Скидки не отменяют мошеннические риски

Проверяйте официальные сайты брендов, мошенники часто создают копии магазинов во время акций.

Не переходите по подозрительным ссылкам из e-mail или мессенджеров.

Используйте надежные платежные инструменты: банковские карты с лимитами или виртуальные карты для онлайн-покупок.

Настоящая выгода не в том, чтобы купить подешевле, а в том, чтобы купить то, что действительно понадобится. Если вещь не пригодится, даже 90% скидки не делает ее ценной.

Ранее мы сообщали , что украинцы все более скептично относятся к Черной пятнице. Опрос показал, что 83% не планировали делать покупки во время акции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.