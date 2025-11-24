36 евро в месяц: как из-за границы зарабатывать стаж для пенсии
Украинцы, которые из-за войны живут за пределами страны, могут продолжать формировать страховой стаж для будущей пенсии.
Это особенно важно для тех, кому осталось немного времени до выхода на пенсию или кто находится в государствах, с которыми у Украины нет соглашений о социальном обеспечении.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда в Луганской области.
Добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины может любой гражданин, если:
- его данные есть в реестре застрахованных лиц;
- он не пенсионер.
Уплачивать взносы можно как за себя, так и за другого человека, который отвечает этим условиям, например, дети могут платить за родителей или жена за мужа.
Сколько и когда нужно платить
Размер и периодичность оплаты человек определяет самостоятельно — в соответствии с собственными финансовыми возможностями.
Чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж, взнос должен быть не меньше минимального страхового платежа. На сегодняшний день это 1 760 грн, то есть 22% минимальной зарплаты в 8 000 грн (примерно 36 евро). Регулярно оплачивая эту сумму, украинец постепенно приобретает стаж.
Право на добровольное участие в пенсионной системе не зависит от того, работает человек или нет, а где именно он трудоустроен — в Украине или за рубежом. Так что делать взносы можно, даже если вы работаете за границей.
Как заключить договор на добровольное участие
Процедура полностью онлайн:
- Перейдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины: www.portal.pfu.gov.ua
- В личном кабинете выберите раздел «Договор на добровольное участие».
- Заполните форму и подпишите договор с помощью КЭП.
- Уплачивайте взносы в удобное время и в выбранном вами размере.
Добровольный платеж можно произвести картой любого банка. Для этого достаточно в разделе договора выбрать опцию «Оплатить через Portmone».
Напомним, ежемесячные отчисления в государственный Пенсионный фонд Украины не гарантируют безбедную пенсию при достижении пенсионного возраста. В то же время, украинцы могут воспользоваться возможностями негосударственных пенсионных фондов. Подробно об этом варианте вложений рассказывали здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
36 евро в месяц: как из-за границы зарабатывать стаж для пенсии
Работа, ФЛП и инвалидность: влияет ли это на пенсию
Дефицит кадров и рост зарплат: каким будет рынок труда в 2026 году
Что такое реквизиты банковской карты или счета, и как их защитить
54% работодателей повысят зарплаты в 2026 году — опрос
Что не стоит покупать на курортах в Испании и почему