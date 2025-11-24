36 евро в месяц: как из-за границы зарабатывать стаж для пенсии Сегодня 14:05 — Личные финансы

Украинцы, которые из-за войны живут за пределами страны, могут продолжать формировать страховой стаж для будущей пенсии.

Это особенно важно для тех, кому осталось немного времени до выхода на пенсию или кто находится в государствах, с которыми у Украины нет соглашений о социальном обеспечении.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда в Луганской области.

Добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины может любой гражданин, если:

его данные есть в реестре застрахованных лиц;

он не пенсионер.

Уплачивать взносы можно как за себя, так и за другого человека, который отвечает этим условиям, например, дети могут платить за родителей или жена за мужа.

Сколько и когда нужно платить

Размер и периодичность оплаты человек определяет самостоятельно — в соответствии с собственными финансовыми возможностями.

Чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж, взнос должен быть не меньше минимального страхового платежа. На сегодняшний день это 1 760 грн, то есть 22% минимальной зарплаты в 8 000 грн (примерно 36 евро). Регулярно оплачивая эту сумму, украинец постепенно приобретает стаж.

Право на добровольное участие в пенсионной системе не зависит от того, работает человек или нет, а где именно он трудоустроен — в Украине или за рубежом. Так что делать взносы можно, даже если вы работаете за границей.

Как заключить договор на добровольное участие

Процедура полностью онлайн:

Перейдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины: www.portal.pfu.gov.ua В личном кабинете выберите раздел «Договор на добровольное участие». Заполните форму и подпишите договор с помощью КЭП. Уплачивайте взносы в удобное время и в выбранном вами размере.

Добровольный платеж можно произвести картой любого банка. Для этого достаточно в разделе договора выбрать опцию «Оплатить через Portmone».

Напомним, ежемесячные отчисления в государственный Пенсионный фонд Украины не гарантируют безбедную пенсию при достижении пенсионного возраста. В то же время, украинцы могут воспользоваться возможностями негосударственных пенсионных фондов. Подробно об этом варианте вложений рассказывали здесь.

