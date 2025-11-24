0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

36 евро в месяц: как из-за границы зарабатывать стаж для пенсии

Личные финансы
24
36 евро в месяц: как из-за границы зарабатывать стаж для пенсии
36 евро в месяц: как из-за границы зарабатывать стаж для пенсии
Украинцы, которые из-за войны живут за пределами страны, могут продолжать формировать страховой стаж для будущей пенсии.
Это особенно важно для тех, кому осталось немного времени до выхода на пенсию или кто находится в государствах, с которыми у Украины нет соглашений о социальном обеспечении.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда в Луганской области.
Добровольно платить взносы в Пенсионный фонд Украины может любой гражданин, если:
  • его данные есть в реестре застрахованных лиц;
  • он не пенсионер.
Уплачивать взносы можно как за себя, так и за другого человека, который отвечает этим условиям, например, дети могут платить за родителей или жена за мужа.

Сколько и когда нужно платить

Размер и периодичность оплаты человек определяет самостоятельно — в соответствии с собственными финансовыми возможностями.
Чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж, взнос должен быть не меньше минимального страхового платежа. На сегодняшний день это 1 760 грн, то есть 22% минимальной зарплаты в 8 000 грн (примерно 36 евро). Регулярно оплачивая эту сумму, украинец постепенно приобретает стаж.
Читайте также
Право на добровольное участие в пенсионной системе не зависит от того, работает человек или нет, а где именно он трудоустроен — в Украине или за рубежом. Так что делать взносы можно, даже если вы работаете за границей.

Как заключить договор на добровольное участие

Процедура полностью онлайн:
  1. Перейдите на веб-портал Пенсионного фонда Украины: www.portal.pfu.gov.ua
  2. В личном кабинете выберите раздел «Договор на добровольное участие».
  3. Заполните форму и подпишите договор с помощью КЭП.
  4. Уплачивайте взносы в удобное время и в выбранном вами размере.
Добровольный платеж можно произвести картой любого банка. Для этого достаточно в разделе договора выбрать опцию «Оплатить через Portmone».
Напомним, ежемесячные отчисления в государственный Пенсионный фонд Украины не гарантируют безбедную пенсию при достижении пенсионного возраста. В то же время, украинцы могут воспользоваться возможностями негосударственных пенсионных фондов. Подробно об этом варианте вложений рассказывали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems