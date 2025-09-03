Почему пенсию могут уменьшить, даже если взносы уплачены — Finance.ua

Почему пенсию могут уменьшить, даже если взносы уплачены
Пенсионный фонд может занижать пенсии без учета страхового стажа, даже если все страховые взносы уплачены.
ПФУ иногда не учитывает часть страхового стажа, непосредственно влияющего на размер пенсии.
Причины
Неточности или ошибки в трудовых книжках.
К примеру, это может быть неполное название компании либо отсутствие подписи ответственного лица при увольнении. В результате пенсионер недополучает средства, хотя вина за ошибки лежит на работодателе.
В соответствии с позицией Верховного Суда (постановление № 638/18467/15-а), формальные неточности в документах не должны ограничивать право человека на социальную защиту. Поэтому именно Пенсионный фонд должен принимать меры для подтверждения информации.
Подтвердить стаж можно, обратившись на соответствующее место работы, а в случае его ликвидации — в архив, которому они должны были передать необходимые документы.
Напомним, когда наступает время оформления пенсии, вопрос учета лет обучения в высших учебных заведениях становится особенно актуальным. Оказывается, что в одних случаях эти периоды входят в стаж, а в других — нет.
Обучение в вузах может зачисляться в стаж только до 1 января 2004 года. После этой даты действует новое законодательство, согласно которому учитываются только периоды, когда уплачивались взносы в Пенсионный фонд.
Ранее Finance.ua подробно объяснил, может ли человек рассчитывать на пенсию, не имея страхового стажа. И можно ли что-нибудь решить с нехваткой стажа.
