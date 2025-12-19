Кутья подорожала на 37%: сколько будет стоить рождественский стол (инфографика) Сегодня 17:00 — Личные финансы

Кутья подорожала на 37%: сколько будет стоить рождественский стол (инфографика)

Благодаря удешевлению овощей, стоимость некоторых традиционных блюд снизилась, но общий чек рождественского стола увеличился из-за подорожания фруктов, рыбы и бакалеи.

Об этом говорится в Рождественском мониторинге УКАБ.

Общая цена

Общая стоимость набора из 12 постных блюд в декабре 2025 года составляет 913,57 грн, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом.

«Овощная дефляция»

Особенностью нынешнего зимнего сезона стала «овощная дефляция». Благодаря хорошему урожаю цены на овощи «борщового набора» существенно упали: капуста подешевела на 73%, морковь — на 63%, лук — на 58%, картофель — на 54%, а свекла — на 51%.

Это позволило существенно сэкономить на приготовлении таких блюд, как вареники с капустой (их стоимость снизилась на 47%), картофель с чесноком (-40%) и винегрет (-18%). Даже постный борщ в этом году обойдется на 18% дешевле, чем в прошлом.

Однако, несмотря на дешевые овощи, основные символы рождественского стола — кутья и узвар — заметно прибавили в цене.

Индекс кутьи вырос на 37%

Это обусловлено подорожанием всех ее составляющих: орехи выросли в цене на 60%, мед — на 40%, а мак и изюм прибавили более 30%. Лидерами же по темпам роста цен стали ингредиенты для узвара: чернослив подорожал на 168%, сушеные груши — на 140%, яблоки — на 110%, что привело к увеличению цены напитка на 150%.

Рыбные блюда также тянут праздничный бюджет вверх. Стоимость сельди выросла на 24%, а рыбы (хека) для запекания — на 25%. Дополнительно на конечную стоимость блюд влияет подсолнечное масло, являющееся базовым элементом постного стола и за год подорожавшее на 22%.

Что касается мясных блюд (для тех, кто не соблюдает пост или уже готовится к Новому году), то их приготовление дороже, чем в прошлом году. Запеченное мясо из свиного ошейка будет стоить на 7% дороже (330 грн/кг).

Сало опережает темпы роста цен на мясо — за год продукт прибавил в цене 16% и стоит 272 грн/кг. Стоимость мясного борща выросла на 27%, достигнув 196 грн, где более 60% цены составляют свиные ребра (119,5 грн за 500 г).

Курятина укрепляется в цене из-за роста стоимости кормов, а цены на свинину стабилизирует импорт.

Сырная нарезка станет одной из самых дорогих позиций на новогоднем столе — 700 грн/кг, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Несмотря на общий тренд по уменьшению оптовых цен на молочное сырье, производители удерживают высокие цены на сыр и масло из-за дорогих энергоресурсов. Необходимые для оливье яйца выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 81,6 грн за десяток.

Ранее мы писали, что, по подсчетам, праздничное меню на Новый год для семьи из четырех человек в этом году обойдется около 3980 грн. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом году.

Как сообщил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко, расчеты произведены по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину декабря 2025 года.

Речь идет о традиционном наборе блюд для среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки. Подробная инфографика по ссылке.

