Ограничение или лишение прав: в МВД объяснили, в чем разница

В практике применения законодательства в сфере безопасности дорожного движения водители часто путают два разных правовых механизма — ограничение в праве управления транспортными средствами и лишение права вождения. Хотя оба предусматривают запрет на управление автомобилем, их основания, порядок применения и правовые последствия существенно отличаются.

Главный сервисный центр МВД объяснил , как именно работают эти механизмы и в каких случаях они применяются.

Ограничения в праве управления

Ограничение в праве управления — это временный запрет на управление транспортными средствами, который не связан непосредственно с нарушениями правил дорожного движения. Он применяется при невыполнении юридических обязательств.

Самое распространенное основание — постановление государственного или частного исполнителя в пределах исполнительного производства в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».

Пример

Если человек систематически не платит алименты, исполнитель может открыть производство и вынести постановление о временном ограничении в праве управления транспортными средствами до полного погашения задолженности.

В таком случае:

водительское удостоверение не изымается;

после выполнения обязательств ограничение отменяется;

повторно сдавать экзамены или получать новое удостоверение не требуется.

Сведения об ограничениях вносятся в государственные реестры. Управление транспортом в этот период считается правонарушением.

Лишение права управления

Лишение права управления — это административное взыскание, которое применяется исключительно по решению суда за нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

Пример

Если водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, суд может признать его виновным и лишить права вождения на определенный срок, например, на один год.

В таком случае:

удостоверение водителя изымается;

по истечении срока его возвращают в установленном законодательством порядке;

в предусмотренных случаях может потребоваться повторная сдача теоретического или практического экзамена.

В обоих случаях управление транспортным средством в период действия ограничения или лишения является правонарушением, hsc.gov.ua

