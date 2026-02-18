Ограничение или лишение прав: в МВД объяснили, в чем разница
В практике применения законодательства в сфере безопасности дорожного движения водители часто путают два разных правовых механизма — ограничение в праве управления транспортными средствами и лишение права вождения. Хотя оба предусматривают запрет на управление автомобилем, их основания, порядок применения и правовые последствия существенно отличаются.
Главный сервисный центр МВД объяснил, как именно работают эти механизмы и в каких случаях они применяются.
Ограничения в праве управления
Ограничение в праве управления — это временный запрет на управление транспортными средствами, который не связан непосредственно с нарушениями правил дорожного движения. Он применяется при невыполнении юридических обязательств.
Самое распространенное основание — постановление государственного или частного исполнителя в пределах исполнительного производства в соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве».
Пример
Если человек систематически не платит алименты, исполнитель может открыть производство и вынести постановление о временном ограничении в праве управления транспортными средствами до полного погашения задолженности.
В таком случае:
- водительское удостоверение не изымается;
- после выполнения обязательств ограничение отменяется;
- повторно сдавать экзамены или получать новое удостоверение не требуется.
Сведения об ограничениях вносятся в государственные реестры. Управление транспортом в этот период считается правонарушением.
Лишение права управления
Лишение права управления — это административное взыскание, которое применяется исключительно по решению суда за нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения.
Пример
Если водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, суд может признать его виновным и лишить права вождения на определенный срок, например, на один год.
В таком случае:
- удостоверение водителя изымается;
- по истечении срока его возвращают в установленном законодательством порядке;
- в предусмотренных случаях может потребоваться повторная сдача теоретического или практического экзамена.
