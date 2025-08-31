Средняя зарплата для расчета пенсии снизилась почти на 2 тыс. грн: данные ПФУ — Finance.ua
Средняя зарплата для расчета пенсии снизилась почти на 2 тыс. грн: данные ПФУ

Пенсионный фонд Украины зафиксировал резкое снижение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, учитываемого для исчисления пенсии. В июле он упал почти на 2 тысячи гривен.
Об этом свидетельствуют данные ПФУ.
По данным ПФУ, официальная зарплата в июле составила 20 455,65 грн, что на 1 981,41 грн меньше, чем в июне (22 336,81 грн).
Но зарплата была на 17,9% больше, чем в июле прошлого года (17 346,90 гривен).
В июле инфляция в Украине снизилась до 14,1%. Таким образом, реальная зарплата за год выросла примерно на 3,8%.
Рост зарплат:
  • в январе 2025 г. показатель зарплаты для расчета пенсии вырос на 24,6% до 18 660,32 гривны;
  • в феврале 2025 г. показатель вырос на 21,8% до 18 589,38 гривны;
  • в марте 2025 г. показатель вырос на 25,9% до 19430,52 гривны;
  • в апреле 2025 г. средняя зарплата выросла на 17,9% до 19 856,19 гривны;
  • в мае 2025 г. средняя зарплата выросла на 18,5% до 20 355,40 гривен;
  • в июне 2025 г. средняя зарплата выросла на 18,8% до 22 336,81 гривны.
Напомним, как сообщает Министерство финансов, заработная плата чиновников продолжает расти. Их зарплаты превышают средние по Украине.
В июле этого года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен.
По сравнению с июлем 2024 года (58,5 тысяч гривен) она увеличилась на 7,0%.
По материалам:
РБК-Україна
Деньги
