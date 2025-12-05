0 800 307 555
ру
Чем грозит после войны нехватка рабочих рук — мнение эксперта

Личные финансы
Чем грозит после войны нехватка рабочих рук — мнение эксперта
Европа стремительно стареет, а треть выехавших из Украины — это дети и подростки. Если бы страны Европы не компенсировали свое старение и естественное сокращение населения за счет миграции, то именно і Германии сегодня были бы самые высокие темпы депопуляции. Сейчас она уравновешивает этот недостаток за счет потока мигрантов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова. Мы выбрали главное.
«Кадров не хватает уже сейчас. У нас низкие зарплаты, и люди вынуждены ехать в поисках более достойной оценки труда за пределы страны… Всем нужно понять важную вещь: власть ни одной страны, куда уехали наши мигранты, не заинтересована в том, чтобы они возвращались в Украину», — говорит она.

Интересный факт

В 1970-х к ним массово приезжали поляки. Что делало во Франции уважаемое польское панство? Мыли туалеты — такую ​​нишу они себе нашли. А что делали прибывшие арабы?
Получали социальное пособие и торговали наркотиками. Прошло 20 лет, и новое исследование французов показало, что мывшие туалеты поляки уже на пенсии, а их дети окончили Сорбонну и другие престижные учебные заведения и больше не моют туалеты.
А что делает следующее поколение арабов? Живет за счет выплат и торгует наркотиками", — рассказывает Либанова.
Что будут делать власти каждой страны, куда уехали наши мигрантки?
По ее словам, — «конечно, будет пытаться их удержать. Добавьте к этому, что 70% мигранток из Украины имеют высшее образование. Я увидела эти данные в публикациях фонда Стефана Батория. И сначала думала, что это касается только Польши. Но, как оказалось на одном недавнем совместном семинаре, это характерно для всей Европы».
«По их данным, 70% наших женщин работают. Они считали женщин трудоспособного возраста от 18 лет. По моим же подсчетам, если убрать по этой статистике матерей с маленькими детьми, уровень занятости превышает 80%. Это впечатляющий показатель для мигрантов первого поколения. Поэтому, конечно, правительства не захотят отпускать наших людей», — заключает Либанова.
«Во Всемирном банке реконструкции и развития понимают эту проблему. Их специалисты осознают: если Украине не удастся вернуть часть своих мигрантов, проект „Украина“ может оказаться под угрозой. Если мы сейчас подпишем перемирие по линии разграничения, можем потерять 20% территорий, которые потом можно вернуть — как это было у Азербайджана. Но если мы потеряем людей, то изменить уже ничего не сможем», — говорит она.
Раньше мы писали, что в августе 2025 года правительство изменило правила пересечения границы и разрешило мужчинам до 23 лет выезжать из Украины во время военного положения. Постановление действует уже три месяца, и за это время отток молодежи оказал заметное влияние на работу украинских компаний.
Каждая третья компания сообщила о значительном росте увольнений среди молодежи. По данным опроса, 38% респондентов отмечают значительное увеличение количества увольнений в этой возрастной группе, 33% говорят об умеренном росте, 26% не заметили изменений, а 3% затруднились ответить.
Половина респондентов (50%) часто сталкивается с увольнениями молодых специалистов из-за желания уехать за границу. Иногда с такими ситуациями сталкиваются 13% компаний, редко 21%, а 16% не наблюдают таких случаев.
