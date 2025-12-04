0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В НБУ показали профессии с наибольшим количеством вакансий и резюме в ноябре 2025 года (отчет)

Личные финансы
25
В НБУ показали профессии с наибольшим количеством вакансий и резюме в ноябре 2025 года (отчет)
В НБУ показали профессии с наибольшим количеством вакансий и резюме в ноябре 2025 года (отчет)
Как говорится в отчете НБУ, в ноябре рост количества резюме составил в среднем 27% г/г, количества вакансий — 9% г/г. Такая динамика ослабляла давление на рынке труда.
В НБУ показали профессии с наибольшим количеством вакансий и резюме в ноябре 2025 года (отчет)
Также сохранялись существенные секторальные диспропорции.
В частности, рост вакансий по наиболее востребованным рабочим специальностям составил 20% г/г, резюме — 57% (1,1 кандидат на должность).
В то же время вакансии в продажах и закупках сократились на 2%, а резюме выросли на 78% (2,7 кандидата на вакансию).
В НБУ показали профессии с наибольшим количеством вакансий и резюме в ноябре 2025 года (отчет)

Проблемы

Нехватка рабочей силы остается проблемой № 1 для опрошенных предприятий с ноября 2024 года. За 2025 год показатель оставался на стабильно высоком уровне, однако постепенно снижался.
Но сложность поиска работников несколько снизилась в октябре по сравнению с предыдущим месяцем как для квалифицированных, так и неквалифицированных работников, что, вероятно, свидетельствует о незначительном уменьшении спроса на рабочую силу из-за усиления обстрелов и ухудшения энергоснабжения.
В НБУ показали профессии с наибольшим количеством вакансий и резюме в ноябре 2025 года (отчет)
Напомним, по данным ГССУ, средняя зарплата в октябре 2025 года составила 26,9 тыс. грн. В ІІІ квартале по косвенной оценке, средние зарплаты выросли на 20% г/г в номинальном измерении, на 6.2% г/г — в реальном измерении.
Читайте также
По данным work.ua, медианная предлагаемая номинальная зарплата в ноябре выросла на 20% г/г и составила 27 тыс. грн.
Место для вашей рекламы
В то же время, по данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составило 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года.
С момента предыдущего обновления (3 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.).
В НБУ показали профессии с наибольшим количеством вакансий и резюме в ноябре 2025 года (отчет)
Это могло быть связано, в частности, с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры, а также разрешением на выезд мужчинам в возрасте 18−22 лет.
Напомним, в третьем квартале 2025 года больше всего объявлений о работе касались рабочих профессий. В топе по количеству предложений остаются продавцы, водители, разнорабочие, служба в силах обороны, грузчики, повара, продавцы-консультанты и бариста.
В то же время в рейтинге профессий, которые собирают больше всего откликов на одно объявление, лидируют менеджеры интернет-магазина, упаковщики, операторы чата, вакансии для студентов и начинающих карьеры, разнорабочие, сторожи и операторы ПК.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньгиНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems