В НБУ показали профессии с наибольшим количеством вакансий и резюме в ноябре 2025 года (отчет)

Как говорится в отчете НБУ, в ноябре рост количества резюме составил в среднем 27% г/г, количества вакансий — 9% г/г. Такая динамика ослабляла давление на рынке труда.

Также сохранялись существенные секторальные диспропорции.

В частности, рост вакансий по наиболее востребованным рабочим специальностям составил 20% г/г, резюме — 57% (1,1 кандидат на должность).

В то же время вакансии в продажах и закупках сократились на 2%, а резюме выросли на 78% (2,7 кандидата на вакансию).

Проблемы

Нехватка рабочей силы остается проблемой № 1 для опрошенных предприятий с ноября 2024 года. За 2025 год показатель оставался на стабильно высоком уровне, однако постепенно снижался.

Но сложность поиска работников несколько снизилась в октябре по сравнению с предыдущим месяцем как для квалифицированных, так и неквалифицированных работников, что, вероятно, свидетельствует о незначительном уменьшении спроса на рабочую силу из-за усиления обстрелов и ухудшения энергоснабжения.

Напомним, по данным ГССУ, средняя зарплата в октябре 2025 года составила 26,9 тыс. грн. В ІІІ квартале по косвенной оценке, средние зарплаты выросли на 20% г/г в номинальном измерении, на 6.2% г/г — в реальном измерении.

По данным work.ua, медианная предлагаемая номинальная зарплата в ноябре выросла на 20% г/г и составила 27 тыс. грн.

В то же время, по данным ООН, количество мигрантов за пределами Украины составило 5,9 млн человек по состоянию на 14 ноября 2025 года.

С момента предыдущего обновления (3 октября) рост составил 128 тыс. человек, что сопоставимо с ростом в январе-сентябре (166 тыс.).

Это могло быть связано, в частности, с усилением обстрелов гражданской инфраструктуры, а также разрешением на выезд мужчинам в возрасте 18−22 лет.

Напомним, в третьем квартале 2025 года больше всего объявлений о работе касались рабочих профессий. В топе по количеству предложений остаются продавцы, водители, разнорабочие, служба в силах обороны, грузчики, повара, продавцы-консультанты и бариста.

В то же время в рейтинге профессий, которые собирают больше всего откликов на одно объявление, лидируют менеджеры интернет-магазина, упаковщики, операторы чата, вакансии для студентов и начинающих карьеры, разнорабочие, сторожи и операторы ПК.

