Мотивационные письма отменяют: как изменится вступительная кампания-2026
ВР приняла за основу и в целом законопроект 13650 о внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года.
В МОН отметили, что законопроект 13650 закрепляет Национальный мультипредметный тест (НМТ) как основной инструмент отбора в учреждения высшего образования и продолжает практику освобождения выпускников от обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) в военное время.
Что предусматривает реформа
Основное решение — отмена мотивационных писем.
Как пояснили в МОН, мотивационные письма фактически потеряли роль инструмента конкурсного отбора и часто создавались с помощью коммерческих авторов или искусственного интеллекта. Поэтому во вступительной кампании 2026 года их больше не потребуют.
Министерство образования и науки готовит обновленный порядок приема с акцентом на:
- прозрачность правил поступления;
- поддержку военных, ветеранов и жителей пострадавших территорий;
- цифровизацию процедур;
- приближение украинского высшего образования к европейским стандартам согласно Стратегии развития на 2022−2032 годы.
Порядок приема будет переписан в более понятной структуре и на доступном языке — не только для приемных комиссий, но и для самих поступающих и их родителей.
