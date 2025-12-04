Мотивационные письма отменяют: как изменится вступительная кампания-2026 Сегодня 14:35 — Личные финансы

Мотивационные письма отменяют: как изменится вступительная кампания-2026

ВР приняла за основу и в целом законопроект 13650 о внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года.

В МОН отметили, что законопроект 13650 закрепляет Национальный мультипредметный тест (НМТ) как основной инструмент отбора в учреждения высшего образования и продолжает практику освобождения выпускников от обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) в военное время.

Что предусматривает реформа

Основное решение — отмена мотивационных писем.

Как пояснили в МОН, мотивационные письма фактически потеряли роль инструмента конкурсного отбора и часто создавались с помощью коммерческих авторов или искусственного интеллекта. Поэтому во вступительной кампании 2026 года их больше не потребуют.

Министерство образования и науки готовит обновленный порядок приема с акцентом на:

прозрачность правил поступления;

поддержку военных, ветеранов и жителей пострадавших территорий;

цифровизацию процедур;

приближение украинского высшего образования к европейским стандартам согласно Стратегии развития на 2022−2032 годы.

Порядок приема будет переписан в более понятной структуре и на доступном языке — не только для приемных комиссий, но и для самих поступающих и их родителей.

