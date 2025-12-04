Новая волна выплат «Зимней тысячи»: кто получит деньги Сегодня 12:22 — Личные финансы

Новая волна выплат «Зимней тысячи»: кто получит деньги

Выплаты пособия в рамках программы «Зимняя поддержка» будут происходить поэтапно волнами. В следующих двух этапах деньги получат более 2,2 млн украинцев, а общий объем финансирования достигнет 3 млрд грн.

Об этом сообщили в Минсоцполитике.

Сколько получат украинцы

В пределах третьей волны выплат пособие в 1000 грн получат примерно 1,3 млн человек.

выплат пособие в 1000 грн получат примерно 1,3 млн человек. Еще почти 866 тысяч украинцев попадут в четвертую волну .

. В общей сложности на эти две волны предусмотрено финансирование до 3 млрд гривен.

Когда начислят деньги

3 декабря профинансирована «зимняя тысяча» для тех, кто подавал заявку в «Дії» 18 и 19 ноября. Также в ближайшие дни выплаты начнут поступать пользователям с заявками, поданными 20−22 ноября.

Те, кто оформи пособие через отделения Укрпочты, начнут получать деньги с 6 декабря.

В Минсоцполитики отметили, что в рамках второй волны пособие уже получили 2,5 млн украинцев на сумму более 3 млрд гривен.

Можно ли еще подать заявку

Прием заявок на выплату 1000 грн продлится до 24 декабря 2025 года.

При этом оформить пособие могут граждане Украины, находящиеся на территории страны. Выплата не предусмотрена для тех, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях.

Как подать заявку

Подать заявку можно:

онлайн через приложение Дія;

письменно в ближайшем отделении Укрпочты.

Онлайн

Откройте раздел Сервисы → Зимняя поддержка → Зимняя 1 000 грн.

Заполните данные и выберите «Национальный кешбэк».

После подтверждения заявка автоматически перейдет в обработку.

Через Укрпочту

Граждане, получающие пенсию на банковский счет и не пользующиеся приложением Дія, а также те, у кого нет РНУКНП, могут подать письменную заявку на «Зимнюю поддержку» непосредственно в любом из более 26 тысяч отделений Укрпочты. О начислении средств сообщат по SMS.

Опекуны недееспособных людей также могут оформить заявку на месте, предъявив документы, подтверждающие их личность и статус опекуна.

Те, кто не может самостоятельно посетить отделение, могут позвонить по горячей линии Укрпочты 0 800 300 545, а жители прифронтовых территорий — оформить заявку через мобильное отделение.

Ранее мы сообщали , что потратить средства по программе «Зимняя поддержка» можно до 30 июня 2026 года на коммунальные и почтовые услуги, украинские лекарства и книги, а также на благотворительность. Скоро их можно будет тратить и на продукты питания.

