В Киеве тарифы на тепловую энергию для населения остаются на прежнем уровне в течение этого отопительного сезона. Более 90% многоквартирных домов столицы оснащены домовыми счетчиками, поэтому стоимость зависит от наружной температуры воздуха, объема потребления и возможности регулировать температуру.

Об этом сообщает КП «Киевтеплоэнерго».

Стоимость тепла и горячей воды

Тарифы на отопление для жителей Киева не меняются уже 6 лет. Стоимость одной гигакалории тепловой энергии составляет 1654,41 грн. Один кубический метр горячей воды стоит 97,89 грн.

Начисление за отопление производится в соответствии с действующим законодательством. Алгоритм зависит от наличия домового прибора учета тепла.

Как считают оплату, если есть домовой счетчик

Если установлен счетчик, зафиксированные им объемы потребленного тепла распределяют между квартирами с учетом их площади. По тому же принципу начисляют расходы на общедомовые нужды и места общего пользования: коридоры, технические помещения и другие пространства.

Если в доме установлены и домовой, и квартирные счетчики, то владельцы квартир с приборами учета платят в соответствии со своими показаниями и отдельно по МОП.

Согласно требованиям законодательства, в отопительный период квартира не может полностью отключаться от системы и передавать показания, равные 0. Это позволяет избегать ситуаций, когда в холодное время года отдельные жильцы обогреваются за счет соседей и МОП, не оплачивая услугу. Даже при отсутствии потребления квартира получает минимальный объем тепла.

Законодательство установило обязательную минимальную долю потребления для каждого дома.

Как формируют платежки для квартир без счетчиков

В домах, где есть общий счетчик, но часть квартир не имеет индивидуальных приборов учета, платежка формируется следующим образом: из общего показания домового счетчика отнимают суммарные показания всех квартирных счетчиков и объем тепла, использованный на общедомовые нужды. Остаток распределяется между квартирами без счетчиков пропорционально их отапливаемой площади.

Бывают случаи, когда значительное количество жителей не передает показания. Это искажает баланс потребленного тепла. Чтобы оградить потребителей без счетчиков от завышенных начислений, закон установил максимальную долю потребления тепла для одной квартиры.

Как начисляют оплату, если домового счетчика нет

Если домовой счетчик отсутствует, начисление производится по правительственной методике. Стоимость отопления определяется на основе тепловой нагрузки дома, фактического количества часов подачи тепла и среднемесячной температуры наружного воздуха.

Тепловую нагрузку дома определяют при проектировании. Это максимальное количество тепловой энергии, необходимое для обогрева здания с учетом работы всех внутренних инженерных систем: отопления, водоснабжения, вентиляции и других.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Госстат писал , что с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 2,3% в целом. Больше всего подорожали услуги по управлению многоквартирными домами — на 12,5%. Далее следует:

уборка мусора на 6,4%;

содержание и ремонт жилья на 3,4%.

Водоснабжение и канализация выросли незначительно: на 0,7% и 0,6% соответственно.

