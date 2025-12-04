«Киевстар» снова повышает стоимость тарифов
Мобильный оператор Киевстар предупредил о поэтапном обновлении тарифов в конце 2025 года и в начале 2026-го.
Как говорится в сообщении пресс-службы, изменения коснутся части пользователей подписки, контракта и бизнес-сегмента.
Почему растут тарифы
В Киевстаре отмечают, что ключевым фактором удорожания стал резкий рост стоимости ресурсов, в том числе электроэнергии для предприятий. В вечерние пиковые часы ее цена выросла на 60%.
Дополнительную нагрузку создают и отключения электроэнергии. Из-за них значительно возросла потребность в топливе для генераторов и логистики.
Когда изменятся условия
Обновление тарифов будет происходить поэтапно:
- с 18 декабря 2025 года и в течение начала 2026 года — для части тарифов предоплаты;
- с 1 января 2026 года и несколько следующих месяцев — для отдельных контрактных и бизнес-тарифов.
Что предлагают абонентам взамен
Вместе с изменением условий, абонентам обещают возможность без доплаты увеличить объемы отдельных услуг в тарифе. Если новые условия не подойдут, пользователи могут выбрать другой тариф предоплаты или перейти на контракт.
Обо всех изменениях оператор обещает извещать заранее: абоненты получат SMS, а бизнес-клиенты — сообщения на электронную почту.
Где узнать детали
Более подробную информацию об обновлении тарифов можно узнать через приложение «Мой Киевстар», по номеру 477*9 или в официальных сообщениях компании.
Ранее мы сообщали, что в сентябре этого года Киевстар уже повышал стоимость нескольких востребованных тарифных планов.
