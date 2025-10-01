Абоненты «Киевстара» могут подключить Starlink к мобильному

0 800 307 555
Украинцы, являющиеся абонентами мобильного оператора «Киевстар», могут подключиться к бета-тестированию услуги Starlink Direct to Cell на своих смартфонах.
Об этом сообщила пресс-служба оператора.
Как это работает? Смартфон пользователя подключается непосредственно к спутникам Starlink с поддержкой Direct to Cell, который работает как вышка мобильной связи в космосе.

Условия для тестирования:

  • открытое небо, потому что такое соединение работает на улице, где смартфон «видит» спутник. То есть на балконе, крышах, открытом пространстве;
  • 4G-смартфон (пока только Android, а для iOS поддержка ожидается чуть позже);
  • 4G-SIM от Киевстар (SIM/eSIM с поддержкой LTE).
Участие могут принять на территории всей Украины кроме Днепропетровской и Черниговской областей (а также ограничения на ВОТ и территориях боевых действий).
В октябре-ноябре можно будет «протестировать» входящие и исходящие SMS — официальный запуск этих функций с Direct to Cell планируется на 4 квартал 2025 года.
После этого будет объявлено тестирование мобильного интернета и голосовой связи через VoLTE.

Стоимость

  • Как отмечает оператор, никакие доплаты на период тестового режима Direct to Cell не предусмотрены.
  • А SMS, минуты и гигабайты будут тарифицироваться как обычно
Напомним, ранее сообщалось, что Украина среди первых в мире во время войны запускает технологию Starlink Direct to Cell.
«Вместе с CEO Киевстар Александром Комаровым протестовали Starlink Direct to Cell. Эта технология позволяет украинцам оставаться на связи без покрытия мобильной сети через SMS. Благодаря спутниковым технологиям пользователям не нужно покупать дорогостоящее оборудование — достаточно 4G-смартфона с SIM- или ESIM-картой», — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Таким образом, украинцы остаются на связи в труднодоступных местах: в горах, во время непогоды, сбоев сети или обесточений. Главное условие для технологии — прямая видимость неба.
